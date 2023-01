Camion sbanda e sfonda il guard rail: paura a Roccadaspide

Un camionista sbanda sulla strada provinciale di Roccadaspide, precisamente sulla variante che conduce nella parte alta del paese, finendo per sfondare il guardrail.

Camion sbanda, l’incidente

L’incidente è accaduto verso ora di pranzo quando l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo probabilmente a causa del manto stradale reso scivoloso dalle incessanti piogge torrenziali delle ultime ore.

Fortunatamente il conducente è rimasto illeso, ma per spostare il mezzo è stato necessario l’ausilio del carroattrezzi.

Tutti gli enti e le autorità dell’entroterra cilentano continuano a raccomandare ai cittadini di adottare massima prudenze in queste ore in cui il maltempo non sembra voler dare tregua.

I precedenti

Anche ieri, in località Velina di Castelnuovo Cilento, si era registrato un incidente stradale provocato con grande probabilità dalla pioggia. In quel caso era stata un’auto a finire fuori strada e a capovolgersi. Illeso l’automobilista, trasportato a scopo precauzionale in ospedale.

I consigli per una guida sicura

Quando si guida i consigli invitano a moderare la velocità e mantenere un’ampia distanza di sicurezza (di almeno quattro secondi) dalla vettura che precede. Anche se si sta guidando con pneumatici da pioggia, gli spazi di frenata saranno più lunghi che sui fondi asciutti. Se la vettura che ti segue ti sta troppo attaccata, lascia che ti sorpassi. É meglio averla davanti piuttosto che dietro.