Manca medico di base: a San Pietro al Tanagro si pensa ad un ambulatorio medico in locali di proprietà dell’Ente

Dal prossimo 31 gennaio, i cittadini di San Pietro al Tanagro, piccolo centro del Vallo di Diano, saranno senza medico di medicina generale.

L’unico professionista in servizio andrà in pensione. In attesa dell’arrivo di un sostituto o una sostituta, l’amministrazione comunale ha pensato di destinare alcuni locali comunali, precisamente in via Grosoleia, nella struttura che al pian terreno ospita la guardia medica e al primo piano la scuola Primaria e dell’Infanzia, ad un ambulatorio di medicina generale.

L’idea dell’Ente

L’idea è quella di “destinare lo spazio inutilizzato ad ambulatorio per medici di medicina generale del territorio, al fine di dar vita, con la presenza del servizio medico di guardia già presente ad una sinergia di risorse dal punto di vista sanitario, concentrate nello stesso edificio, nella prospettiva della creazione di un centro di riferimento per la popolazione comunale, con copertura degli orari giornalieri di assistenza in via alternata.

Più servizi a favore dei cittadini

La stessa concentrazione di più servizi nello stesso edificio, si legge nella delibera di giunta, offre la possibilità di avere la possibilità per gli stessi medici di confronto e collaborazione più diretta, a beneficio degli utenti”. Il nuovo medico di base, quasi sicuramente, sarà ubicato nei locali di via Grosoleia, ma l’idea è quella di concentrare nello stabile, tutti i servizi medici utili ai cittadini.

Nella delibera vengono stabiliti anche i canoni di locazione che i professionisti dovranno pagare oltre al contributo forfetario a titolo di rimborso spese per le utenze. I locali che dovranno ospitare l’ambulatorio di medicina generale saranno sottoposti ad alcuni lavori di adeguamento . La delibera è stata trasmessa al Distretto Sanitario 72 che dovrà concedere le opportune autorizzazioni.