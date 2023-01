A Scafati finisce l’era Cristoforo Salvati (FdI): sindaco sfiduciato

La città di Scafati resta senza una guida. Nella giornata di ieri, infatti, tredici consiglieri hanno firmato dinanzi ad un notaio di Angri la sfiducia al primo cittadino Cristoforo Salvati. Sancita, dunque, la fine della consiliatura. Cristorforo Salvati, eletto con Fratelli d’Italia, reggerà l’ordinaria amministrazione del comune fino alla nomina del commissario.

Così l’ormai ex sindaco Cristoforo Salvati in una nota:

“Le dimissioni di 13 consiglieri lasciano la città senza una guida. Atto di irresponsabilità politica e di mancanza di attenzione ai problemi della città. Credo che oggi Scafati, grazie al lavoro fatto, sia diversa da come l’abbiamo trovato. Questa è una manovra di Palazzo, un intrigo di Palazzo che mette insieme il Pd, Forza Italia, parte delle liste civiche che mi sostenevano, per mandare a casa l’amministrazione senza alcun senso di responsabilità. Di qui a poco inizierà una campagna elettorale, nella quale noi saremo in campo per dire alla cittadinanza le cose che abbiamo costruito in questi anni per dare dignità alla città e alla politica scafatese“.