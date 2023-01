Si perdono tra i sentieri della Costiera: salvate due escursioniste

Paura in Costiera Amalfitana. Gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania sono dovuti intervenire per soccorrere due escursioniste tra i sentieri del monte Avvocata di Maiori.

Salvate due escursioniste: il caso

Stando alle prime ricostruzioni ieri pomeriggio due donne avevano lanciato l’allarme attraverso GeoresQ, un servizio di geolocalizzazione e di inoltro delle richieste di soccorso dedicato proprio a quanti amano la montagna e in generale gli sport all’area aperta, gestito dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e promosso dal Cai.

L’allarme ha consentito di far scattare i soccorsi. Immediate le ricerche. Le due erano riuscite a raggiungere il santuario dell’Avvocata ma non riuscivano a trovare il sentiero del ritorno. Per questo hanno chiesto aiuto.

Il soccorso

Il soccorso alpino e speleologico della Campania ha quindi inviato una squadra di tecnici che hanno raggiunto le due donne e le hanno riaccompagnate a valle.

Non è la prima volta che accadono episodi simili, soprattutto in Costiera, frequentata anche durante la stagione invernale da tanti turisti italiani e stranieri.