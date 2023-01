Prima Categoria, super Real Vatolla. Ok Pisciotta e Ascea. Impatta il San Marco

Tonfo Campagna, il San Marco impatta con l’Atletico Battipaglia, rilancio Battipagliese, bene anche l’Atletico Pisciotta.

Il Real Vatolla surclassa la capolista Campagna con un travolgente 7-1, rilanciandosi nelle zone alte della classifica.

L’Atletico Pisciotta supera con un secco 4-1 il Faraone, rientrando nella scia della zona play-off.

Il San Marco non approfitta della sconfitta del Campagna e pareggia per 2-2 sull’ ostico campo dell’Atletico Battipaglia, la squadra di mister Delfino sempre in svantaggio riesce ad agguantare per due volte la parità.

Rilancio Battipagliese, dopo il cambio allenatore, arriva subito la prima vittoria per 0-1 sul campo della penultima della classe Pro Colliano.

Nelle zone basse della classifica, vittoria roboante dell’Ascea che si impone per 5-2 ai danni dell’ Olevanese.

Risultati campionati di Prima Categoria

Pisciotta 4 – Faraone 1

Macchia 1 – Olympica Cilento

Real Vatolla 7 – Città di Campagna 1

Real Bellizzi 2 – Rovella 0

Ascea 5 – Olevanese 2

Atletico Battipaglia 2 – San Marco Agropoli 2

Pro Colliano 0 – Battipagliese 1

Classifica

Campagna 34

San Marco Agropoli 33

Battipagliese 32

Real Vatolla 30

Real Bellizzi 27

Macchia 25

Atletico Pisciotta 24

Faraone 24

Atletico Battipaglia 22

Olympica Cilento 14

Olevanese 13

Ascea 12

Rovella 4

Pro Colliano 3