Fotorilievo in 3D dei Beni culturali di Atena Lucana: al via il corso di formazione

Si è svolto nel weekend il percorso di formazione per gli operatori culturali del territorio dedicato alle nuove tecnologie fotografiche per il rilievo 3D e la valorizzazione del patrimonio culturale. Un corso di formazione avanzata di tre giorni programmato dal Comune di Atena in collaborazione con la Fondazione MidA, nell’ambito del Progetto Archivio Atena.

Il Corso di formazione per fotorilievo in 3D

15 le persone che hanno seguito il corso. I partecipanti dopo la formazione condurranno un laboratorio per la digitalizzazione del patrimonio materiale del centro storico aperto alla partecipazione gratuita di altri giovani cittadini. Il laboratorio si occuperà del rilievo fotografico e modellazione 3D del Santuario di San Ciro di Atena Lucana.

Il corso avanzato era diretto a chi aveva competenze nell’ambito della programmazione informatica e del rilievo fotografico e ha intenzione di avviare una collaborazione con Archivio Atena sui temi della formazione e del rilievo fotografico del patrimonio culturale. La didattica è stata erogata dall’Associazione Anemos, associazione costituita da archeologi con ampia esperienza nel settore della didattica e del rilievo.

L’iniziativa

L’intervento di progetto è coordinato per l’attuazione dall’Amministrazione Comunale insieme al team di co-progettazione di Opera Paese Mo.O.D. Il corso tende ad implementare le tecniche e gli strumenti per la documentazione digitale 3D, volte alla formazione professionale di altissima qualità.

Intanto c’è ancora tempo per partecipare alle 3 Borse di ricerca finanziate dal progetto: una “Borsa di Censimento” la quale è un’opportunità per i giovani di collaborare al progetto, presentando al momento della candidatura, un’idea di attività o di ricerca che riguarda il tema annuale per l’anno 2023. E la “Borsa di cittadinanza”. Il bando è aperto a due giovani che per un anno collaboreranno al progetto Archivio Atena attraverso uno stage. Entrambi i Bandi scadono il 27 gennaio 2023.