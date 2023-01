Tasso cade da una scarpata e finisce in strada: salvato

Salvato in extremis da morte per investimento. Protagonista un tasso che durante la notte è caduto da una scarpata finendo in strada. L’episodio si è verificato in località Serra nel comune di Roccadaspide.

Tasso in difficoltà, i soccorsi

Alle ore 07:30 di questa mattina è arrivata la segnalazione alle guardie ambientali NOETAA di Capaccio Paestum – Agropoli.

Il Vice comandante Provinciale Rosario Di Crisci ha immediatamente allertato gli agenti per mandare una pattuglia sul posto per il sopralluogo. Informati anche i Carabinieri, il veterinario e il personale autorizzato per la cattura e il trasporto.

Le condizioni

Il tasso è stato quindi portato in un ambulatorio ASL per una prima valutazione e messo sotto osservazione.

Fortunatamente sembra che non abbia riportato conseguenze per la caduta. Ora si valuterà se rilasciarlo nel suo habitat o in caso di peggioramento di trasportarlo al CRAS.