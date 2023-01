Gelbison: i vallesi cedono 3-1 al Potenza

Prima trasferta del 2023 per la Gelbison che dopo il pari interno con l’Avellino, di una settimana fa, era di scena sul campo del Potenza. Nel ventiduesimo turno del girone C di Serie C, il terzo del girone di ritorno, i rossoblù cedono per 3-1 al Viviani alla formazione lucana. La squadra di mister De Sanzo a quota 24 punti viene risucchiata cosi in zona playout, i cilentani proveranno a rifarsi sabato in casa con il Virtus Francavilla.

Gelbison-Potenza: la gara

La sfida vede passare in vantaggio al quarto d’ora il Potenza avanti grazie a Caturano che capitalizza al meglio l’assist di Di Grazia. I padroni di casa continuano a premere e poco dopo Anatrella, estremo difensore dei vallesi, è chiamato agli straordinari. La Gelbison dal canto suo prova a farsi vedere davanti con una stoccata su calcio piazzato di Fornito, che però centra la traversa, e al 20′ becca il raddoppio di Girasole che non perdona una lettura non perfetta della retroguardia ospite. La reazione dei vallesi tarda ad arrivare anche se De Sena, poco prima del 40′, cerca la via della rete con un tiro da fuori area controllato da Gasparini. L’ultima occasione della prima frazione capita al Potenza con Di Grazia che vede stampare sul palo il suo tiro.

Nella ripresa però la Gelbison riapre i giochi al 10′ con De Sena che di testa sigla il momentaneo 1-2 su un cross proveniente dalla destra. Il buon momento dei cilentani vede la stessa punta, poco prima del 20′, mancare di poco il pari sempre di testa spedendo però di poco al lato. A tredici dal termine però i padroni di casa chiudono i giochi con Caturano che insacca una bella ripartenza dei lucani. Nel finale succede poco, la Gelbison perde 3-1 sul campo del Potenza.

Il tabellino

Potenza-Gelbison 3-1

POTENZA: Gasparini, Matino (32′ st Armini), Del Pinto (24′ st Riccardi), Caturano, Del Sole (16′ st Talia), Di Grazia (32′ st Schimenti), Laaribi, Rocchi, Verrengia (24′ st Volpe), Girasole, Hadziosmanovic. In panchina: Alastra, Celesia, Gyamfi, Polito, Logoluso, Steffè. All: Raffaele

GELBISON: Anatrella, Cargnelutti, Gilli, Loreto, Nunziante, Papa, Uliano (38′ st Francofonte), Fornito (38′ st Correnti), Graziani (7′ st Granata), De Sena, Infantino (24′ st Faella). In panchina: Vitale, Onda, Savini, Marong, Sane, Citarella. All: De Sanzo

MARCATORI:16′-77′ Caturano, 29′ Girasole, 55′ De Sena

ARBITRO: Frascaro di Firenze (Pressato-Tempestilli)