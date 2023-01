Incendio in un bar nel salernitano. Rabbia del sindaco: “ora basta, la gente è stanca”

Un bar di San Marzano sul Sarno colpito da un incendio. È accaduto all’alba. Notevoli i danni alla parte esterna della struttura, punto di ritrovo dei giovani e non solo della città. Le forze dell’ordine indagano sull’episodio che ha destato rabbia e indignazione nella locale comunità.

Incendio in un bar

Il rogo ha devastato sedie, tavoli e tendaggi. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di spegnere l’incendio evitando danni maggiori. Il fuoco è divampato intorno alle 5.30

Atto incendiario ad un bar: l’intervento del sindaco

“L’ennesimo incendio nella nostra città impone una seria riflessione. Penso che sia terminato il tempo degli incontri, dei summit e delle analisi. La mia comunità vuole risposte. Dallo scorso settembre siamo sotto assedio e non penso di esagerare quando dico questo. Da sindaca mi aspetto una svolta immediata nelle indagini. Non possiamo più restare inermi davanti a tutto questo”.



A dirlo Carmela Zuottolo, sindaca di San Marzano sul Sarno che esprime indignazione per l’episodio e solidarizza con i titolari.



“A chiarire se l’episodio è stato accidentale o meno – prosegue il primo cittadino – ci penseranno carabinieri e magistratura. Come Comune segnaleremo l’ennesimo fatto di cronaca avvenuto nel nostro territorio comunale alla prefettura, alla Procura di Nocera Inferiore e alle forze dell’ordine. Ma va chiarita una cosa: la gente a San Marzano sul Sarno è stanca. Stanca di alzarsi la mattina e vedere andare in cenere i sacrifici di una vita. Auto, scuolabus ed ora anche le attività commerciali. Cosa stiamo aspettando? Il morto? La mia comunità, laboriosa e che paga le tasse, vuole una risposta dallo Stato. E da sindaca la pretendo anche io. Vanno assicurati alla giustizia i responsabili di questi episodi”.