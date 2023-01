Pasta al ragù: ecco la ricetta perfetta per un piatto della tradizione campana

La pasta al ragù è una ricetta classica italiana (campana in particolare) che si può preparare in pochi minuti con una grande quantità di gusto. Se sei alla ricerca di un modo veloce per preparare un pasto delizioso, ma non vuoi spendere ore ai fornelli, la pasta al ragù è la scelta giusta.

In questo articolo esamineremo come preparare una ricetta di pasta al ragù tradizionale in pochissimo tempo, utilizzando ingredienti semplici e freschi.

Introduzione alla pasta al ragù

La pasta al ragù è un piatto tipico della cucina italiana, tra i più amati a livello mondiale. Si tratta di un primo piatto molto gustoso, preparato con ingredienti semplici, ma che richiedono una lunga cottura per ottenere la giusta consistenza.

Il risultato è un delicato ed equilibrato sugo di carne e verdure che saprà conquistare anche i palati più esigenti. La pasta al ragù rappresenta dunque un’ottima occasione per portare in tavola un piatto tradizionale, arricchito da varianti moderne e personalizzate.

Ingredienti necessari per preparare la pasta al ragù

Per preparare la pasta al ragù servono diversi ingredienti tra cui: 300 grammi di macinato misto (manzo e maiale), 400 grammi di passata di pomodoro, mezzo bicchiere di vino bianco secco, 1 cipolla, 1 carota, 1 costa di sedano, 1 spicchio d’aglio, olio extravergine d’oliva, sale e pepe q. b., 250 grammi di spaghetti o altra pasta a scelta.

Come preparare la pasta al ragù

Per preparare la pasta al ragù iniziate tagliando a dadini la cipolla, la carota e il sedano; quindi soffriggeteli in un tegame con un filo d’olio. Aggiungete poi il macinato e fatelo rosolare bene mescolando tutti gli ingredienti per circa 5 minuti.

A questo punto sfumate con il vino bianco secco e lasciate evaporare l’alcol per qualche minuto. Quando l’alcol sarà evaporato unite la passata di pomodoro e aggiustate di sale e pepe. Lasciate cuocere a fuoco lento per almeno 1 ora, finché il sugo non si sarà addensato e le verdure saranno ben cotte. A fine cottura unite lo spicchio d’aglio tritato finemente ed eliminatelo quando avrà rilasciato tutto il suo aroma.

Alcuni consigli utili per arricchire la ricetta

Per arricchire ulteriormente la ricetta della pasta al ragù potete aggiungere delle olive nere snocciolate oppure qualche cucchiaio di peperoncino tritato finemente; inoltre è possibile aggiungere anche del formaggio grattugiato per rendere la ricetta ancora più saporita e gustosa.

Le origini della ricetta

La ricetta della pasta al ragù ha origini antiche ed è presente in diverse regioni d’Italia anche se la ricetta tipica è campana. Nelle zone settentrionali ad esempio viene usata la polpa di cavallo, mentre nel Sud Italia viene aggiunta l’origano oltre alle verdure soffritte. La ricetta ha subito variazioni nel corso del tempo ed è diventata un piatto tipico apprezzato in tutto il mondo; oggigiorno infatti sono tante le varianti che prevedono l’aggiunta di altri ingredienti come funghi, melanzane, zucchine o carciofi.

La pasta al ragù è una ricetta deliziosa e facile da preparare. Se segui questi semplici passaggi, puoi goderti un pasto gustoso e nutriente in pochissimo tempo. La pasta al ragù è una ricetta che può essere condivisa con amici e familiari, per creare momenti di convivialità e divertimento. Prenditi un po’ di tempo per prepararla, assapora ogni boccone e goditi il piacere della buona cucina italiana.