Parcheggi e pubblica illuminazione: novità a Capaccio Scalo. Ecco gli interventi in programma

Proseguono le iniziative dell’amministrazione comunale di Capaccio Paestum finalizzate a migliorare e incrementare i servizi a Capaccio Scalo.

Un parcheggio a servizio della stazione ferroviaria

L’esecutivo Alfieri nelle scorse settimane ha affidato l’esecuzione di indagini archeologiche finalizzate alla realizzazione di un parcheggio a servizio della stazione di Capaccio – Roccadaspide.

I lavori, il cui iter progettuale è già in stato avanzato, costeranno poco meno di 350 mila euro. Nei mesi scorsi l’Ente chiese a RFI di ottenere in comodato d’uso gratuito alcune aree della stazione di Capaccio Scalo, proprio per realizzare il parcheggio gratuito a servizio sia dei viaggiatori che di quanti raggiungono Capaccio Scalo.

Previsti anche spazi verdi, stalli per la sosta delle biciclette e la sosta autobus. Un servizio importante anche per migliorare la viabilità in zona.

L’efficientamento energetico

Ma questo è soltanto uno degli interventi che l’amministrazione Alfieri punta a realizzare. L’Ente, infatti, investirà ulteriori risorse anche per la vicina località Rettifilo. Qui è previsto un intervento di efficientamento energetico con lampioni a Led. Il comune intende sfruttare le risorse assegnate dal governo (circa 130mila euro) per il 2023 proprio per l’efficientamento energetico.

Già negli anni precedenti il comune aveva investito fondi proprio o del Ministero dell’Interno per opere simili finalizzate all’installazione di lampioni a led o ad ampliare la rete della pubblica illuminazione.