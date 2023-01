Nascita distretto del commercio e turismo Expo-Sele: otto comuni insieme. Soddisfazione di Confesercenti

Eboli, Albanella, Altavilla Silentina, Campagna, Contursi, Oliveto Citra, Roccadaspide, Serre assieme a Confesercenti, Confcommercio e Unimpresa si mettono assieme per rilanciare il commercio di un’area che conta quasi 100.000 persone. Ciò grazie alla nascita del distretto del commercio e turismo Expo-Sele.

La soddisfazione delle associazioni

Viva soddisfazione da parte delle associazioni di categoria che hanno spinto per la nascita dello stesso che avvia uno degli assi innovativi contenuti nella legge di riforma del commercio della Campania.

Donato Santimone di Confesercenti Eboli ha sottolineato: “Prima dei grandi progetti che dovranno vedere benefici per tutti i comuni aderenti da subito è necessario avviare una attività di animazione e di presentazione del progetto in ogni comune del territorio”.

“Dobbiamo trasmettere agli esercizi di vicinato una nuova speranza, una iniezione di fiducia a un settore che da oltre venti anni è stato completamente abbandonato e lasciato inerme di fronte alla globalizzazione selvaggia, alla pandemia e al commercio elettronico senza regole”, ha aggiunto.

Le iniziative

“Da subito un tavolo per avviare progetti comuni e iniziative in ognuno delle realtà territoriali aderenti. Gli esercizi di vicinato sono ormai presidi di coesione sociale, di sicurezza urbana e relazioni umane.

Da subito, già nei bilanci del 2023, i comuni dovranno dare segnali di inversione di tendenza in attesa dei finanziamenti regionali che accompagnano la legge e che sono stati assicurati dall’assessore regionale Marchiello”, ha concluso Santimone.