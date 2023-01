Impresa in Brasile per l’ultramaratoneta cilentano Antonello Volpe

Stratosferico! E’ questo il primo aggettivo che viene in mente per descrivere l’Ultramaratoneta Antonello Volpe. L’atleta cilentano dell’ASD CASTELLABATE RUNNERS ha da poco concluso la Brazil 135, una gara estrema di 135 miglia, 217 km, che si corre in Brasile.

La gara di Antonello Volpe

Sono servite 41 ore ad Antonello per completare un percorso durissimo, caratterizzato da 11.000 metri di dislivello.

L’impresa ha connotazioni titaniche se si considera che l’atleta cilentano ha affrontato la gara sfidando anche venti e piogge tropicali tipiche della regione in cui l’evento si è tenuto.

Antonello Volpe ha confermato le grandi doti di resistenza e perseveranza, quelle degli ultramaratoneti di primissimo livello, già dimostrate in passato nelle tre partecipazioni al Passatore, alla 202 km della 9 Colli Running, alla 200km UltraBalaton in Ungheria, alla 100km di Noto e tante altre Ultramaratone.

La Brazil 135

La Brazil 135 è una gara veramente estrema, che si districa sulle montagne della Serra da Mantiqueira, una rigogliosa catena montuosa che separa Rio de Janeiro dallo Stato del Minas Gerais, costituente una delle poche vaste aree di Mata Atlantica, la foresta pluviale atlantica, tuttora esistenti.

Lo sforzo, come è comprensibile, è stato notevole e Antonello Volpe ha dovuto affrontare diversi fasi critiche, superate tutte grazie agli allenamenti sostenuti, al grande cuore e alla non comune forza di volontà che ne fanno un grandissimo atleta.

L’appuntamento brasiliano è stato per la “Volpe Solitaria” (questo il suo pseudonimo mostrato con orgoglio sulle sue maglie) solo il momento conclusivo di duri mesi di allenamento e di tanti sacrifici, significativi solo di una grande passione per la corsa e per lo Sport, che, siamo certi, lo porterà ancora molto lontano e verso nuovi e sempre più ambiziosi traguardi.