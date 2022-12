L’ultramaratoneta Giuseppe De Rosa celebrato nella “sua” Sala Consilina

E’ stata una serata ricca di emozioni per Giuseppe De Rosa, celebrato e premiato dalla sua cittadina: Sala Consilina.

De Rosa ha conquistato il Roadsign Continental Challenge diventando così Campione del Mondo. L’ultramaratoneta di Sala Consilina è stato festeggiato al teatro “Scarpetta” di Sala Consilina.

Giuseppe De Rosa, un campione nello sport e nella vita

Un campione nello sport, che ha percorso nelle sue gare estreme oltre 22mila km, ma anche nella vita essendo promotore di tanti iniziative legate alla solidarietà. De Rosa è il primo italiano a conquistare un titolo mondiale ed ha portato a termine ben 5 ultramaratone, in 5 continenti diversi, in tre anni. L’ultimo successo ottenuto è il sesto posto conquistato alla “Extremo Sul” in Brasile. “Un’impresa da uomo normale, e non da super eroe”, ha tenuto a sottolineare l’atleta 45enne di Sala Consilina che fa dell’umiltà insieme al grande impegno nello sport una delle sue arme vincenti per arrivare sempre alla fine delle gare e raggiungere, inoltre, importanti risultati.