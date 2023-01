Colpo in un tabacchino di Bellizzi: indagini in corso. Portati via tabacchi e Gratta e Vinci

Furto in un tabacchino di Bellizzi. È accaduto la notte scorsa in via Delle Arti. Stando alle prime ricostruzioni uno o più ladri sarebbero riusciti ad entrare nell’attività forzando le saracinesche. Una volta dentro hanno prelevato tabacchi e biglietti Gratta e Vinci.

Colpo in un tabacchino: le indagini

Il proprietario si è reso conto di quanto accaduto soltanto all’indomani. Del caso sono quindi stati allertati i Carabinieri della compagnia di Battipaglia, che hanno avviato le indagini per risalire all’identità degli autori del furto.

Stando alle prime ricostruzione il valore del bottino ammonterebbe a circa diecimila euro.

Potrebbero rivelarsi utili alle indagini le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Già acquisiti i filmati. Gli investigatori hanno anche isolato le impronte digitali al fine di appurare se siano riconducibili a qualcuno già noto alle forze dell’ordine.

I precedenti

Purtroppo negli ultimi giorni i furti in attività o appartamenti stanno aumentando considerevolmente nonostante l’opera delle forze dell’ordine che stanno intensificando i controlli sulle strade della provincia salernitana.