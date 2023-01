Cilento: Operai della Comunità Montana al lavoro per ripulire i canali

A Lustra gli uomini della Comunità Montana Alento Monte Stella si sono messi a lavoro, nelle scorse ore, per ripulire i canali di scolo con l’ausilio anche di mezzi meccanici

Le opere nei canali di scolo

I lavori interesseranno l’intero territorio comunale e serviranno ad evitare l’accumulo di detriti vari, come sabbia e terra, in modo da prevenire i danni che, nel lungo periodo, potrebbero provocare spese di ripristino più alte per gli enti e dare origine ad allagamenti, con tutti i conseguenti disagi per i cittadini.

Un’operazione utilissima, dunque, per prevenire il rischio idrogeologico anche alla luce dei fenomeni atmosferici sempre più violenti degli ultimi tempi che hanno causato non pochi danni nei comuni cilentani.

A dare notizia dell’avvio delle operazioni è stato il sindaco del comune, Luigi Guerra, che ha voluto ringraziare i dipendenti della Comunità Montana Alento Monte Stella per il lavoro svolto.

Le altre opere

Negli ultimi mesi gli operai forestali della Comunità Montana Alento Monte Stella, presieduta da Angelo Serra, hanno eseguito lavori simili anche in altri comuni di competenza.

Un modo per prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico o altre criticità che potessero arrecare danni anche a persone o cose come accaduto di recente in alcuni centri costieri.