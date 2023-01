Calcio: L ’Agropoli super l’ostacolo Castel San Giorgio.

Finisce 0-2 il match tra Castel San Giorgio e Us Agropoli 1921, succede tutto nella ripresa, con i delfini che vanno a segno due volte.

La Partita

Nella prima frazione di gara parte subito forte l’Us Agropoli che si vede annullare un goal su fuorigioco dubbio di Abayian al 3’ di gara, la risposta del San Giorgio non tarda ad arrivare con due occasioni nel giro di pochi minuti, prima un colpo di testa che termina di poco a lato e poi una conclusione dalla distanza che non crea molti problemi all’estremo difensore agropolese Paparella.

L’ultima occasione della prima frazione capita sempre ai padroni di casa con una conclusione di Grande respinta in maniera agevole da Paparella al 38’.

La ripresa

Nella ripresa l’Agropoli spinge sull’ acceleratore e crea subito pericoli alla difesa del Castel San Giorgio, la prima capita sui piedi di De Sio che dalla distanza non riesce a centrare la porta al 49’, subito dopo arriva in occasione nitida per il Castel San Giorgio ma a portiere battuto è bravo Vuolo a farsi trovare sulla traiettoria del tiro e respingere. Quando la partita sembra incanalata verso il risultato di parità ci pensa Infimo al 76’ a trovare la rete del vantaggio con un grande movimento in area di rigore ed un diagonale che non lascia scampo al portiere avversario per lo 0-1.

Dopo il vantaggio l’Agropoli impone il proprio gioco e crea svariate occasioni, sugli sviluppi di un corner all’86 arriva il raddoppio di Padovano di testa.

Il Castel San Giorgio ci prova ancora su punizione ma Paparella si fa trovare ancora pronto e nega la gioia del goal alla squadra di casa.

La partita termina con il risultato di 0-2 per l’Agropoli che prova ad accorciare le distanze dal San Marzano.