Scossa di terremoto: epicentro la costa cilentana

Scossa di terremoto lungo la costa cilentana. È accaduto nel mare antistante Ascea, a circa quattro chilometri dalla terraferma. Il sisma di magnitudo 3.1 è avvenuto alle 14.17 e ad una profondità elevata, circa 312 chilometri. Troppo affinché fosse chiaramente avvertita dalla popolazione.

Scossa di terremoto lungo la costa cilentana

Per fortuna non si segnalano problemi a persone o cose.

Tra i comuni più vicini all’epicentro Casal Velino, Pisciotta, Pollica e Castelnuovo Cilento.

La parola agli esperti

Il sisma registrato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia è soltanto l’ultimo di quelli segnalati in Italia nelle ultime ore e, secondo gli esperti, rientra nella normale attività tellurica che si registra quotidianamente nei paesi del bacini del Mar Mediterraneo.

L’ultimo terremoto registrato in Cilento di entità rilevante è stato segnalato ad inizio novembre. L’epicentro della scossa fu il mare della Calabria.

La magnitudo di 5.1 gradi fece si che venisse distintamente avvertito non solo nella provincia di Cosenza, ma in tutta la Calabria, in alcune zone della Basilicata e nel territorio salernitano del Golfo di Policastro. Qui in forma più attenuata.