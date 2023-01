Scuole in rete contro la dispersione scolastica. Ecco l’iniziativa degli istituti del Cilento

Istituzioni scolastiche in campo per evitare la dispersione scolastica. Ciò attraverso un ausilio alla scelta della scuola secondaria di II grado mediante un’azione di rete tra gli istituti del territorio.

L’incontro

Ieri si è tenuto un incontro presso l’aula magna dell’IC Castellabate a Santa Maria di Castellabate. Presenti la dirigente scolastica dell’IC, Gina Amoriello, e la DS dell’IIS “Vico – De Vivo” di Agropoli, Teresa Pane. Presenti i docenti dei gruppi di lavorodei due istituti, una psicologa, genitori e alunni.

L’iniziativa rientra tra le attività previste dall’accordo di rete “Continuità e orientamento: insieme per una sinergia educativa vincente”. A siglarlo l’Istituto di Istruzione Superiore “Vico-De Vivo”, quale soggetto capofila, con diverse scuole secondarie di I grado del comprensorio, tra cui l’Istituto Comprensivo Castellabate, l’IC Rossi Vairo di Agropoli, l’IC Agropoli San Marco, l’IC Capaccio Capoluogo, l’IC Capaccio Paestum, l’IC “Visconti” di Ogliastro e l’IC “Da Vinci” di Omignano.

Dispersione scolastica: l’iniziativa

Il progetto, finanziato con risorse PNRR è finalizzato a contrastare la dispersione scolastica. Al contempo si punta ad attuare mirate azioni di continuità e di orientamento nelle fasi di transizione tra i diversi ordini. In particolare, sono previste due azioni. La prima relativa all’orientamento nella scelta degli studi di II grado e la seconda incentrata sul campionato sportivo interscolastico “Sport a scuola, in amicizia e solidarietà”.

L’accordo prevede la realizzazione di percorsi didattici esperienziali e di gamification realizzati con i docenti dei due ordini di scuola. Questi coinvolgeranno attivamente ed emotivamente gli studenti ed accrescere la consapevolezza delle proprie inclinazioni ed attitudini.

Le dichiarazioni

«Il nostro Istituto, pur non essendo destinatario dei fondi per la dispersionedel PNRR,usufruisce dell’azione progettuale grazie a questo accordo di rete,che è in linea con le scelte e le azioni previste dai nostri documenti strategici – spiega la DS dell’IC Castellabate, Gina Amoriello – I nostri ragazzi, già nelle scorse settimane, hanno partecipato ad Agropoli alla manifestazione di apertura del campionato sportivo interscolastico, grazie anche al supporto del Comune di Castellabate. L’incontro con i genitori ha offerto un’importante occasione di riflessione sulla scelta della scuola superiore dei figli alla luce dei risultati dei test attitudinali e dell’offerta formativa del territorio».

«L’intero progetto – sottolinea la DS dell’IIS Vico De Vivo, Teresa Pane – è finalizzato a creare sinergie territoriali attraverso la costituzione di reti di scuole del territorio e patti educativi con Enti Locali, Associazioni, Servizi assistenziali per giovani e famiglie, allo scopo di affrontare sfide comuni attraverso progetti innovativi. I patti educativi territoriali avranno una valenza strategica nella costruzione di una comunità educante e andranno a costituire un’azione di sistema pluriennale».