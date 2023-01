Gioi: tutto pronto per l’evento a squadre più horror del Cilento

Nei giorni 14, 21, 28 gennaio si terrà a Gioi Cilento “L’Anatema di Santa Santecchia”: un gioco horror a squadre, composte da un minimo di 5 ad un massimo di 8 giocatori, che prende spunto dall’antica leggenda della “janara” di Gioi.

Dopo tre anni riprende l’evento: ecco di che si tratta

L’evento, giunto alla sua ottava edizione riprende dopo tre anni di stop forzato e viene organizzato dall’associazione OFF LIMITS, che in seguito a numerose esperienze nel campo del Soft Air, rielabora il principio del gioco di ruolo e lo fonde con un tema fortemente radicato nella loro cultura: la janara Santecchia.

L’horror-game è preceduto da una cena a tema, dove vengono serviti i piatti e gli svariati prodotti della tradizione culinaria gioiese. Di seguito si entra nel vivo dell’evento che cambia scenografia e testi di anno in anno. Il tutto si svolge all’interno del meraviglioso scenario del convento francescano del ‘400 di Gioi. I protagonisti di questo gioco horror di ruolo sono i partecipanti che dovranno risolvere gli enigmi eludendo la sorveglianza dei demoni alleati di Santecchia, la classica janara cilentana che è parte della tradizione orale tramandata nei secoli da padre in figlio nel piccolo borgo. Solo in questo modo potranno sconfiggerla e vincere il gioco. Quest’anno il tema del gioco a squadre è «La Profezia».

Il successo dell’evento

Questo intenso lavoro di preparazione, da parte dell’associazione, si è rivelato nel tempo un’idea vincente ed ha attirato presso il piccolo borgo numerosi partecipanti che hanno rianimato e attraversato i meravigliosi e curati vicoletti di Gioi. Nel 2017 l’evento ha ricevuto, inoltre, il premio “Primula d’oro” come “Miglior Evento del 2017”.