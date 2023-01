Franco Alfieri convoca la riunione di maggioranza a Palazzo Sant’Agostino: ecco gli argomenti trattati tra viabilità ed eventi

A Palazzo sant’Agostino, convocata dal Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri, si è tenuta ieri la riunione di maggioranza con i consiglieri delegati. Oltre ad una articolata discussione e disamina di tantissime tematiche per poi assumere le relative decisioni, l’attenzione si è concentrata in particolare su quattro argomenti che si tradurranno in altrettanti decreti presidenziali.

Ecco i punti all’ordine del giorno

«Il primo – dichiara il Presidente Alfieri – riguarda l’atto di indirizzo per dare il via a una revisione e aggiornamento, anche in chiave di programmazione strategica provinciale, del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).

Il secondo atto di indirizzo è per il settore Viabilità e riguarda tutte le strade attualmente chiuse a seguito di smottamenti e frane. Darò mandato al settore viabilità provinciale per porre in essere tutte le azioni, anche di carattere temporaneo, affinché siano riaperte al traffico tutte le strade la cui chiusura ha causato e causa gravi disagi alle comunità.

Un altro atto di indirizzo, sempre al settore Viabilità, perché sia affrontata e risolta la problematica relativa agli allagamenti della SP 185 nella città di Angri con invito a esaminare e porre in essere tutti gli accorgimenti necessari per risolvere questo problema ormai insostenibile.

In programma l’anniversario dello Sbarco degli Alleati

Per ultimo un decreto che si pone l’obiettivo di costituire un Comitato per la celebrazione dell’80° anniversario dello Sbarco degli Alleati avvenuto sulla nostra costa salernitana e che vedrà coinvolti i Comuni da Salerno ad Agropoli.”