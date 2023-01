Finanziato il progetto Mountain Park, la somma consentirà di realizzare anche il «Bosco Parlante»: il Comune di Ottati gongola

Esulta il sindaco di Ottati, Elio Guadagno, alla notizia del finanziamento, stanziato dall’ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, per la realizzazione del progetto denominato «Alburni Mountain Park».

Ecco come sarà investita la somma

La somma che l’ente comunale riceverà ammonta a ventimila euro che saranno investiti per individuare, censire e classificare i percorsi di escursionismo, per installare la segnaletica direzionale e per realizzare il sentiero “Bosco Parlante”, ossia un sentiero che sarà accessibile anche dalle persone con difficoltà motorie e diversamente abili.

«Grazie all’impegno del Nostro Consigliere delegato al Parco Nazionale del Cilento, Vallo di diano e Alburni, alla sensibilità del già Presidente Tommaso Pellegrino e del Direttore de Parco, Romano Gregorio e all’intraprendenza di Annalia Cutolo riusciremo, con questo finanziamento, a migliorare e ad ampliare l’offerta turistica della nostra montagna, con inclusività nei diversi segmenti escursionistici»-ha commentato entusiasta il primo cittadino di Ottati.