Carne alla pizzaiola, un secondo gustoso da preparare velocemente e senza fatica

La carne alla pizzaiola è un piatto semplice e gustoso, ideale per una cena tra amici o una serata in famiglia. È anche molto facile da preparare, quindi se sei alle prime armi in cucina non temere: con questa ricetta vedrai che otterrai ottimi risultati! In questo articolo ti mostreremo come preparare la carne alla pizzaiola in modo semplice e veloce.

Gli ingredienti necessari per preparare la carne alla pizzaiola

Per preparare una succulenta carne alla pizzaiola avrete bisogno di alcuni ingredienti base, che possono variare a seconda delle varianti della ricetta.

Tra gli ingredienti principali troverete: la carne bovina, sia macinata che a fettine, come bistecche o costate; peperoni, cipolla e pomodori, che possono essere freschi o in scatola; olio extravergine di oliva; sale e pepe; prezzemolo e basilico, da aggiungere alla fine; passata di pomodoro; aglio e vino bianco.

Il metodo di preparazione della carne alla pizzaiola

Una volta raccolti tutti gli ingredienti necessari, potete procedere con la preparazione della carne alla pizzaiola. Per prima cosa dovete tagliare la cipolla a fettine sottili e farla soffriggere in un tegame con l’olio extravergine di oliva.

Aggiungete quindi i peperoni a dadini e lasciate cuocere il tutto per qualche minuto. A questo punto unite la carne bovina (macinata o a fettine) al tegame e fatela rosolare bene da entrambi i lati. Aggiungete quindi la passata di pomodoro e portate a ebollizione.

Cuocete a fuoco basso per circa mezz’ora aggiungendo, se necessario, un po’ d’acqua. Alla fine salate, pepate ed eventualmente aggiungete l’aglio tritato. Lasciate cuocere per altri 10 minuti circa ed infine spolverate con prezzemolo e basilico tritati.

I consigli utili per ottenere una carne alla pizzaiola perfetta

Esistono alcuni trucchi che vi possono consentire di ottenere un piatto ancora più saporito ed appetitoso. Prima di tutto, assicuratevi di utilizzare prodotti freschi ed eccellenti: scegliete un buon vino bianco ed una passata di pomodoro di qualità superiore. Inoltre, non abbiate fretta durante la cottura: più tempo avrete per far insaporire i saporiti condimenti, migliore sarà il risultato finale!

Le varianti della ricetta della carne alla pizzaiola

Esistono diverse modalità alternative per realizzare questo gustoso piatto. Se non amate i peperoni potete sostituirli con delle melanzane o con delle zucchine tagliate a dadini oppure potete usare delle verdure miste già pronte in busta. Inoltre, se volete rendere ancora più saporita la carne alla pizzaiola, potete aggiungere delle olive nere denocciolate oppure dell’origano secco.

Come servire la carne alla pizzaiola

La carne alla pizzaiola si abbina perfettamente ad un contorno di patate al forno oppure ad un classico insalata mista. Potete servirla anche su un letto di spaghetti caldi conditi con un filo d’olio extravergine di oliva ed accompagnarla con un bicchiere di vino rosso corposo ed aromatico: vi assicuro che il risultato finale sarà davvero strepitoso.

Preparare la carne alla pizzaiola è un modo eccellente per preparare un piatto delizioso, gustoso e ricco di sapori. Seguendo questa semplice ricetta, potrete creare un piatto di carne succulento che soddisferà i palati di tutti. La carne alla pizzaiola è un piatto tradizionale italiano che viene spesso servito come secondo piatto o anche come antipasto. Prepararlo con le giuste spezie renderà ogni boccone un’esperienza indimenticabile. Provatelo e vedrete che non ve ne pentirete.