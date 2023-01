Agricoltura biologica: nel Cilento e Diano ripartono i seminari per promuovere le eccellenze bio

L’agricoltura biologica e le eccellenze bio. Fonmed – “Fondazione Sud per la Cooperazione e lo Sviluppo del Mediterraneo”, in collaborazione con ICEA – “Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale” e Medicert s.r.l., sta promuovendo “Cos’è il Biologico”.

Cos’è il biologico? Le finalità

Tale progetto, che nell’ambito dei propri scopi statutari ha l’impegno di raggiungere i 17 SDG’s dell’Agenda 2030, prevede un ciclo di seminari sul territorio campano, al fine di diffondere la conoscenza dei principi dell’Agricoltura Biologica.

Gli incontri in programma

I seminari sono rivolti in maniera prioritaria agli agricoltori, tecnici, consumatori e vengono svolti presso strutture pubbliche e/o private aperti gratuitamente a tutti. I temi prevalenti riguardano i principi normativi, sulle pratiche agronomiche e sulle opportunità di mercato e di aiuti comunitari.

Gli incontri hanno la durata di 2-4 ore e prevedono la partecipazione di uno o più relatori definiti dalla Fondazione, permettendo di affrontare specifici approfondimenti in funzione delle diverse realtà e filiere agricole dei territori.

Tra gli obiettivi di “Cos’è il Biologico”, vi è l’intenzione di aumentare la conoscenza e la consapevolezza del mondo dell’Agricoltura Biologica per i produttori, i tecnici ed i consumatori. Il progetto è finanziato interamente dalla Fondazione e durerà da settembre 2022 ad aprile 2023.

Eventi pregressi di “Cos’è il Biologico”: 30.09.2022, presso il Teatro Comunale di Petina (SA); 11.11.2022, presso l’Aula Consiliare del Comune di Felitto (SA); 24.11.2022 presso l’Aula Consiliare del Comune di Auletta (SA); 29.11.2022 presso l’Aula Consiliare del Comune di Stio (SA).