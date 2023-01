Vassa&Leone sbarcano a Casa Sanremo: i dj cilentani nella Città dei fiori

Costantino Vassallo e Graziano Leone sono all’attivo da oltre dieci anni, e saranno protagonisti del programma “The Club” che si terrà a Casa Sanremo nei giorni della 73esima edizione del Festival della canzone italiana, in programma dal 7 all’11 febbraio. Con loro, tante nuove e giovani promesse, dj italiani affermati, produttori discografici nonché proprietari di locali rinomati.

Una bella opportunità che arriva dopo un anno ricco di avvenimenti importanti

«Dopo una bella estate di lavoro nei club del Cilento (Modis e Torre Dominella a Casal Velino, Portobello ad Acciaroli) abbiamo continuato a lavorare in studio su nuove produzioni house», affermano.

«Questo ci ha portato a rilasciare vari remix, produzioni e il brano “Move ya body” insieme a Luana Cerbone, in arte Lu.Ce, sull’ etichetta di uno dei dj storici italiani, Joe T Vannelli. Siamo stati nel suo regno a Milano, il Sound Faktory durante la Milano Music Week tra i top dj italiani, ed abbiamo partecipato all’ ADE (Amsterdam Dance Event) conferenza mondiale sulla musica elettronica tenutasi, per l’appunto, ad Amsterdam».

Il duo collabora con la radio dance della Romania, Space FM, che una volta al mese, ospita il loro podcast “House of Life”.

Tra i grandi eventi a cui hanno partecipato, è da annoverare Capodanno 2023 dove hanno suonato in uno dei club più grandi d’Europa il Volksgarten, con un dj set di oltre 2 ore.

E per il futuro assicurano: “tante belle novità in cantiere, sia per quanto riguarda le serate che le produzioni”.