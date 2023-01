Una salernitana nella squadra dei fioristi al Festival di Sanremo: realizzerà i bouquet per i cantanti

Daniela Massa, fiorista di Palomonte realizzando due bouquet nell’ambito del concorso Bouquet Festival di Sanremo, che l’hanno portata ad avere la meglio su altri 11 partecipanti al concorso nazionale, è entrata di fatto a far parte della squadra che preparerà gli splendidi bouquet che saranno donati a cantanti ed ospiti sul palco del Festival della Canzone Italiana a Sanremo.

Un traguardo importante

Un bel traguardo quello raggiunto dalla fiorista salernitana di lunga esperienza che ha ricevuto il plauso dei giurata della settima edizione del concorso Bouquet Festival di Sanremo, organizzato dal Mercato dei Fiori di Sanremo in collaborazione con il Comune di Sanremo, con la direzione tecnica delle floral designer Sabina di Mattia e Jessica Tua. Il titolo per questa settima edizione del concorso era:

“Sanremo È il fiore” ed era riservato a fioristi professionisti selezionati sulla base del loro curriculum e dei lavori realizzati durante il loro percorso lavorativo. I partecipanti hanno partecipato a due prove. La prima consisteva nella realizzazione di un bouquet dal titolo “Sanremo negli anni ‘60”. Il secondo, invece, doveva essere realizzato tenendo conto che il titolo era “Sanremo d’Oggi”.

La fiorista salernitana omaggiata con un soggiorno per un weekend a Sanremo

Negli anni precedenti il numero di bouquet consegnati sul palco del Festival di Sanremo e nelle occasioni ufficiali collegate alla manifestazione ha superato il numero di circa 150 bouquet rendendo di nuovo centrale il tema del fiore locale nella manifestazione, non solo musicale, più popolare della televisione italiana.

Daniela è stata omaggiata con un soggiorno per un weekend per due persone nella città di Sanremo ed entrerà a far parte della squadra guidata dalle floral designer Sabina di Mattia e Jessica Tua che confezionerà i Bouquet consegnati ai cantanti ed ai vari ospiti durante le dirette del Festival di Sanremo.