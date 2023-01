Raccoglie un petardo inesploso davanti casa: perde due falangi

Ha perso due falangi il 37enne di Palomonte che ha raccolto un petardo inesploso davanti la sua abitazione. E’ stata sfiorata la tragedia, perché le conseguenze dell’esplosione potevano essere ancora più tragiche.

Paura per il 37enne trasportato all’ospedale di Oliveto Citra

Strazianti le sue urla in strada per il dolore avvertito dall’uomo che ha chiesto aiuto ed è stato trasportato all’ospedale di Oliveto Citra.

Sono state allertate le forze dell’ordine e sull’episodio indagano i carabinieri della stazione di Palomonte e della compagnia di Eboli. L’uomo, fortunatamente, non è in pericolo di vita ma è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

Il petardo rimasto inesploso la notte di San Silvestro

Il petardo, dalle notizie trapelate, era da alcuni giorni in strada propri dinanzi l’abitazione del 37enne che lo ha raccolto probabilmente non pensando potesse esplodere. Si presume che si tratti di un petardo inesploso la notte di San Silvestro. I Carabinieri intanto hanno scandagliato la zona per individuare altri eventuali petardi inesplosi.