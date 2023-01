Un Museo dello Sport nel cuore del Cilento

Un Museo dello sport nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. L’iniziativa è della Fondazione Fioravante Polito, da anni impegnata sul territorio nazionale per sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo l’importanza dei controlli medici ed ematici continuati per gli atleti che praticano attività sportive.

Il Museo dello Sport

Il museo dello sport nascerebbe a Villa Matarazzo, a Santa Maria di Castellabate, una vasta area verde con edifici di proprietà del Parco che già ospitano, tra l’altro, il museo del Paesaggio e della Natura. L’Ente ha già concesso alcuni spazi al piano terra allo scopo.

Le finalità

Con il Museo dello Sport si punta a portare avanti la mission della Fondazione Fioravante Polito promuovendo la funzione sociale e il valore delle attività sportive e calcistiche. Al contempo sarà un ulteriore spazio per sensibilizzare gli atleti e i cittadini in generale riguardo all’importanza di praticare sport in maniera sana e in sicurezza.

La Fondazione, negli anni, si è già fatta promotrice della Biblioteca del calcio, del Museo e del Premio intitolati ad Andrea Fortunato. Al Premio è legato anche il Passaporto ematico, istituzionalizzato dal Coni.

La fondazione

La Fondazione Polito è presieduta da Davide Polito ed è intitolata al padre Fioravante, morto ad appena 38 anni. L’associazione, poi divenuta fondazione, è nata nel 2006.