Gelbison Femminile la Coppa è tua: successo per le rossoblù

Gioia e festa grande per la Gelbison femminile che comincia il 2023 come meglio non poteva. Successo nella Final Four di Coppa dedicata alla squadre di Serie C campane per le rossoblù di mister Vincenzo Orrico. Le vallesi, al loro terzo anno di attività portano cosi a casa un trofeo ufficiale con sbocco nel tabellone nazionale.

Gelbison Femminile: successo in Coppa per le rossoblù

Le rossoblù, al Centro Sportivo Cercola, impattano in semifinale 4-4 con la Mediterranea, con doppietta di Borrelli e reti di Raso e Di Luccia, passando poi ai rigori, con la marcatura di Palumbo decisiva.

Dal dischetto arriva anche la gioia nella finalissima con il Koine. Ghita porta avanti le vallesi con il pari di Romano a riequilibrare il match e l’autorete di Scialdone a riportare avanti nuovamente le ragazze di mister Orrico. Manna pareggia nuovamente i conti segnando, poi, anche nei supplementari dove Di Santi riprende le vesuviane per il 3-3 prima del successo ai rigori che consegna la Coppa alla Gelbison attesa ora dalla fase nazionale contro una squadra molisana.

In Serie A2 pari per la Salernitana

Nella Serie A2 di calcio a 5 ottima gara della Salernitana Femminile 1970 che pareggia 2-2 in trasferta con il Perugia, secondo del girone C. Le granata tengono botta alle umbre che passano però al 10′ con Donati. Nella ripresa la reazione del quintetto di coach Lanteri con Di Martino e D’Angelo che in due minuti, tra il 4′ ed il 6′, portano avanti le ospiti. Nel finale però il Perugia ristabilisce la parità con la rete di Castagnoli ad un minuto dal triplice fischio. Sconfitta interna, invece, per il Sarno piegato per 1-8 dalla capolista Foligno. Le sarraste restano cosi ferme a quota 3 punti in classifica in vista del derby con le granata, a quota 14, della prossima domenica.

In Serie C fermo il campionato

Fermo ancora il campionato di Serie C con la Salernitana di mister Turco, alla ricerca della salvezza nel gruppo C, che non è scesa in campo.

Si è giocata invece la Coppa Italia di terza serie che nel girone 3 vedeva inserite oltre le granata, già estromesse dalla competizione, la Vis Mediterranea Soccer opposta, nella terza giornata, alle napoletane dell’Independent. Alle gialloblù di capitan Giulia Olivieri serviva, vista la differenza, una vittoria per estromettere le “pantere”. La gara del Complesso Sportivo Kennedy di Napoli termina 1-1 con le padrone di casa ad accedere agli ottavi della manifestazione.

La partita si sblocca nella ripresa con Galluccio ad aprire le marcature al 55’ con un pallonetto. Nel finale del match, al 94’, arriva il pari su rigore trasformato da Cuomo trasforma con freddezza.

In Eccellenza successo tondo della Pegaso, di mister Dorini, che batte 0-12 le irpine del Montemiletto tenendo cosi la testa della classifica con 27 punti dopo 10 partite. Sconfitta, invece, per la Nocerina che cede 4-2 sul terreno di gioco dell’Abatese nell’anticipo del sabato rimanendo cosi al penultimo posto.

