Accadde oggi, notizie, curiosità, Santi del 10 gennaio | Ecco l’Almanacco di oggi

Nella storia, il 10 gennaio è stato il giorno di importanti eventi come:

Nel 1645: nasce Isaac Newton, fisico e matematico inglese considerato uno dei più grandi scienziati di tutti i tempi.

Nel 1920: nasce George Orwell, scrittore e giornalista inglese, autore di libri famosi come “1984” e “Animal Farm”.

Nel 1935: viene firmato il Trattato di Cooperazione di Montreux, che regolamenta lo Stretto del Bosforo e del Dardanelli.

Nel 1971: il presidente degli Stati Uniti, Richard Nixon, annuncia il piano di sviluppo del sistema di difesa missilistico noto come “progetto Sentinel”.

Nel 2008: in Kenya, l’opposizione vince le elezioni presidenziali, segnando la fine del lungo dominio del presidente Mwai Kibaki.

Santi del 10 gennaio

Il 10 gennaio è il giorno di diverse festività religiose cristiane, in particolare è la festa di:

San Giuseppe Cafasso, sacerdote e missionario italiano, considerato il patrono degli avvocati e dei carcerati.

San Daniele Comboni, sacerdote e missionario italiano, fondatore della Congregazione dei Missionari delle Vergini delle Piccole Tenute.

Sant’Aldo, Eremita

Inoltre, il 10 gennaio si celebra anche la festa di San Giuseppe di Arimatea, membro del sinedrio e discepolo di Gesù, che secondo la tradizione cristiana fu il primo a seppellire il corpo di Gesù dopo la sua crocifissione.

Significato del nome Aldo

Nome di origine germanica che secondo alcune fonti deriva da athala “nobiltà, nobile” e secondo altre da alda “anziano, saggio”; può essere anche un diminutivo di nomi come Arnaldo, Ubaldo, Baroaldo, Teobaldo, Ildebrando, Rinaldo ecc

Celebrità nate il 10 gennaio

Alcune celebrità nate il 10 gennaio sono:

Isaac Newton (1643-1727): fisico e matematico inglese, considerato uno dei più grandi scienziati di tutti i tempi.

George Orwell (1920-1950): scrittore e giornalista inglese, autore di libri famosi come “1984” e “Animal Farm”.

Martin Luther King Jr. (1929-1968): pastore protestante, attivista per i diritti civili e premio Nobel per la pace statunitense.

Jimmy Carter (1924): 39° Presidente degli Stati Uniti d’America.

Chris Pratt (1979): attore statunitense, noto per i suoi ruoli in film come “Guardiani della Galassia” e “Jurassic World”.

Laura Pausini (1974): cantautrice italiana, vincitrice di numerosi premi musicali internazionali.

Scomparsi il 10 gennaio

Alcune celebrità decedute il 10 gennaio sono:

John James Audubon (1785-1851): naturalista e ornitologo statunitense, famoso per il suo lavoro “The Birds of America”.

Edgar Allan Poe (1809-1849): scrittore, poeta e critico letterario statunitense, considerato uno dei più importanti autori del Romanticismo americano.

Edvard Grieg (1843-1907): compositore e pianista norvegese, considerato uno dei più importanti esponenti della musica nazionale norvegese.

Albert Schweitzer (1875-1965): medico, teologo e filosofo tedesco, vincitore del Premio Nobel per la pace.

Janis Joplin (1943-1970): cantante statunitense, nota per il suo stile blues rock.

Elvis Presley (1935-1977): cantante e attore statunitense, considerato uno dei più grandi artisti di tutti i tempi e noto come il “Re del Rock and Roll”.

aforisma del 10 gennaio

Un aforisma che potrebbe essere adeguato al 10 gennaio è: “L’intelligenza è la capacità di adattarsi al cambiamento” di Stephen Hawking. Questo aforisma ci ricorda che l’intelligenza non è solo la capacità di conoscere le cose, ma anche di essere in grado di adattarsi a situazioni nuove e cambiamenti improvvisi. In questo modo, possiamo affrontare le sfide della vita con maggiore flessibilità e apertura mentale.

proverbio del 10 gennaio

Un proverbio che potrebbe essere adeguato al 10 gennaio è: “Chi è cauto è salvato, chi è temerario è perduto” o “Chi è prudente va lontano, chi è imprudente va in rovina”. Questi proverbi ci ricordano l’importanza della prudenza e della cautela nelle nostre azioni, sia nella vita quotidiana che nelle decisioni importanti. La prudenza ci aiuta a evitare rischi inutili e a proteggere noi stessi e gli altri. Allo stesso tempo, però, dobbiamo anche essere coraggiosi e audaci quando è necessario, per affrontare le sfide e realizzare i nostri obiettivi.

caratteristiche dei nati il 10 gennaio

I nati il 10 gennaio sono generalmente persone con una grande forza interiore e determinazione. Sono indipendenti, autosufficienti e ambiziose. Amano le sfide e sono sempre alla ricerca di nuovi modi per migliorare se stessi e il mondo che li circonda.

Sono anche molto intellettuali, curiosi e inclini all’apprendimento. Amano la conoscenza e spesso hanno molteplici interessi e hobby. Sono anche molto creativi e hanno spesso un talento per l’arte, la scrittura o la musica.

Sono molto determinati e ben organizzati, sono in grado di mettere in atto i loro piani con efficienza e precisione. Sono anche molto ambiziosi e spesso hanno obiettivi alti per se stessi.

Può essere difficile per loro mostrare le loro emozioni, tendono ad essere riservati e non condividono facilmente i loro sentimenti con gli altri. Inoltre, possono essere testardi e testardi nella loro determinazione a raggiungere i loro obiettivi, a volte a discapito dei loro cari.