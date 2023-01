Attimi di paura a Teggiano: incendio avvolge un fienile: provvidenziale l’intervento dei Vigili del Fuoco

Paura a Teggiano per un incendio che ha avvolto un’azienda agricola, nella frazione di San Marco. Il rogo, di dimensioni importanti, ha purtroppo distrutto un fienile e messo a serio rischio l’incolumità di diversi animali custoditi in alcune stalle della struttura.

Ecco cosa è accaduto

Solo l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sala Consilina guidati dal capo squadra Bruno Mangieri ha permesso di mettere in salvo mucche ed ovini. I caschi rossi hanno impiegato diverse ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza tutta l’area.

Sul posto anche i Carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini per accertare la natura dell’incendio.