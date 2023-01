Più servizi a favore dei cittadini: ad Ottati un ufficio postale all’avanguardia, ecco le novità

L’Ufficio Postale di Ottati erogherà servizi della Pubblica Amministrazione che, attualmente, è possibile ottenere solo rivolgendosi presso uffici diversi e tra loro dislocati.

L’ufficio postale tra i primi in Italia con una popolazione al di sotto dei 15ila abitanti

A comunicare la bella notizia ai cittadini è stato il sindaco, Elio Guadagno che ha fatto sapere, inoltre, che l’Ufficio Postale di Ottati è stato annoverato tra i primi in Italia tra quelli situati nei comuni cun una popolazione al di sotto dei 15.000 abitanti.

Le dichiarazioni

Nel borgo cilentano risiedono, attualmente, circa 650 persone. “Nel nostro Ufficio Postale si svilupperà il Progetto “Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale”, in parte finanziato dal PNRR, ospitando uno sportello unico in cui saranno erogati una serie di servizi della Pubblica Amministrazione come, tra gli altri, il rilascio di passaporto, la denuncia di detenzione e trasporto di armi, la riemissione del Codice Fiscale, lo scarico dell’estratto conto contributivo e di posizioni debitorie, della visura di planimetrie castali, di certificati giudiziari e della Certificazione Unica” ha spiegato Guadagno.

Le finalità

Si tratta di una novità che di certo andrà a beneficio anche degli abitanti dei piccoli comuni confinanti.

Tuttavia, per permetterne la realizzazione, e dunque il riadattamento degli spazi e l’aggiornamento dei dispositivi tecnici e di tutta l’infrastruttura informatica, l’Ufficio postale di Ottati rimarrà chiuso per diversi giorni, precisamente da mercoledì 11 gennaio a venerdì 27 gennaio.

In questo lasso temporale i residenti dovranno rivolgersi agli sportelli dei comuni più vicini per ricevere le prestazioni postali di cui necessitano.

“Si chiede un po’ di pazienza e dai prossimi mesi avremo un Ufficio Postale all’avanguardia e con tanti servizi in più” ha concluso il sindaco che ha elogiato l’impegno del Direttore dell’Ufficio di Poste Italiane di Ottati.