Ottati, cittadini contribuiscono alla realizzazione del PUC attraverso un questionario

Ad Ottati i cittadini contribuiscono alla realizzazione del PUC esponendo le loro idee in un questionario.

Ottati sempre più vicino ai cittadini, ecco la nuova iniziativa

La politica ottatese si fa sempre più partecipativa, dopo la creazione dei cosiddetti “Gruppi di Lavoro”, nati per favorire il dialogo e la collaborazione tra amministratori e cittadini, l’amministrazione comunale, retta dal sindaco, Elio Guadagno, sta somministrando dei questionari ai residenti e ai commercianti riguardo al nuovo piano urbanistico.

Il commento

“Per rendere partecipativo il PUC di Ottati, in corso di redazione, unitamente al Gruppo di progettazione, abbiamo predisposto due questionari, uno per i cittadini e uno per gli operatori economici così che il nuovo PUC possa essere redatto alla luce delle idee e dei suggerimenti di tutti e in modo che i progettisti possano avere un quadro generale di opinioni su un tema così importante” ha fatto sapere Guadagno.

Le modalità di consegna del questionario e dove consegnarlo

Un’idea molto apprezzata dagli ottatesi che potranno consegnare il questionario compilato sia a mano che via posta all’indirizzo puc@comunediottati.it .

Lo stesso questionario è anche direttamente compilabile nell’apposita sezione dedicata al PUC sul sito del comune.

“Partecipare alla formazione del Piano Urbanistico del Comune di Ottati significa per i cittadini poter contribuire a definire le regole e gli indirizzi che caratterizzeranno lo sviluppo futuro del territorio.

Rappresenta un momento in cui è possibile ristabilire e recuperare il rapporto di reciproca fiducia tra cittadini e Amministrazione comunale” hanno precisato dalla Casa Comunale.