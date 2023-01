Omignano: fondi per il restyling dell’impianto sportivo

Fondi ministeriali in arrivo per il Comune di Omignano. L’Ente, guidato dal sindaco Raffaele Mondelli, ha approvato il progetto esecutivo aggiornato relativo all’intervento di “Ristrutturazione e riqualificazione dell’impianto sportivo in via San Francesco di Omignano Scalo” nell’importo complessivo di € 700.000,00.

Bando sport e Periferie: il progetto di Omignano

Il progetto esecutivo aggiornato trova copertura con i fondi di cui al Bando Sport e Periferie 2020 per l’importo di € 657.000,00 (decreto del Capo del Dipartimento per lo sport del 12 aprile 2022) e la restante con l’impegno della somma di € 43.000,00 del bilancio comunale di previsione 2022/2024 – esercizio 2022.

Omignano investirà i fondi concessi da Governo e Coni per riqualificare l’impianto sportivo comunale, comprendente il campo di calcio, il campetto playground ed il palazzetto dello sport, in modo da farlo diventare un centro polivalente anche per i comuni limitrofi.

L’intervento per il parco giochi del Capoluogo

L’Ente cilentano punta anche a realizzare l’intervento di “completamento dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza del campetto sportivo/ricreativo con annesso parco giochi sito in Omignano Capoluogo via Europa” nell’importo complessivo di € 20.187,00. Il progetto esecutivo aggiornato, approvato dal Comune, trova copertura con i fondi di cui DPCM 17 luglio 2020 “ Contributo per infrastrutture sociali”.