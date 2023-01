Locri-Polisportiva Santa Maria: non basta Catalano, arriva un pari per i giallorossi

Primo turno del 2023 nel girone I di Serie D che ha visto di scena la sua diciottesima giornata. Trasferta sul campo del Locri per la Polisportiva Santa Maria che pareggia 0-0: i cilentani centrano il secondo pareggio di fila dopo quello con la Mariglianese salendo a quota 19 punti, in zona play-out ma con una gara da recuperare. I giallorossi torneranno in campo ora il giorno mercoledì contro il Licata.

Locri-Polisportiva Santa Maria: la gara

Per i locali al 2′ tentativo di Ficara alto sopra la traversa mentre al 5′ Larosa scivola tra le maglie del Santa Maria e serve Ficara: tiro respinto con i piedi da Grieco. Ospiti al 9’ pericolosi con Johnson, ma la sua girata non impensierisce Iannì. Una fase di stanca del match vede poi al 27’ una bella manovra del Santa Maria con un cross teso di Catalano che non trova però nessuna risposta dei compagni in area. Al 35’ Locri vicino al vantaggio con una punizione dal limite di Ficara respinta da Grieco. Nel finale di frazione al 41’ il vantaggio Santa Maria. Mancini serve un assist al bacio per Catalano, controllo con il petto e diagonale alle spalle di Iannì (0-1).

Nella ripresa al 5’ doppia occasione per il Locri: Grieco salva in uscita su Furina che aveva calciato a botta sicura, sulla respinta Larosa trova il muro difensivo cilentano a salvare il risultato. Al 10’ il pareggio di Larosa direttamente da calcio piazzato con il pallone che si infila all’incrocio dei pali (1-1). Il Locri va vicino al vantaggio al 18′ ma il colpo di testa di Furina fuori di un soffio. Un minuto dopo Grieco evita il vantaggio locale grazie a una bella parata su un tiro di Marrazzo e poco prima della mezzora arriva il primo tentativo del Santa Maria con un tiro di Maio che finisce alto. Locali in attacco al 32′ con una rovesciata di Furina, blocca centralmente Grieco seguita al 38’ da una disattenzione di Ferrante, Carella sciupa calciando alto.

Nel recupero tiro alto di De Leonardis ma finisce 1-1.

Il tabellino Locri- Polisportiva Santa Maria

Locri (4-3-3): Iannì; Lucà, Aquino, Mbaye, Maiore (1’ st Marrazzo); Dodaro, Romero, Larosa; Carella, Ficara (36’ st Zarich), Rizzo (1’ st Furina). A disp.: Gagliardotto, Mazzone, Pagano, Palermo, Chiricosta, Kamara. All.: Mancini Renato.

Polisportiva Santa Maria (3-4-3): Grieco; Ferrante, Campanella, Coulibaly; Mancini, Pane (21’ st De Leonardis), Maio, Morlando (21’ st Ferrigno); Ielo (14’ st Tandara), Johnson (45’ st Ventura), Catalano. A disp.: Fezza, Azindow, Di Cristina, Tiberio, Gaeta. All. Di Gaetano.

Arbitro: Stefano Grassi di Forlì (Reitano-Fiore)

Reti: 41’ pt Catalano (SM), 10’ st Larosa (L)

Ammoniti Johnson (SM), Romero (L), Coulibaly (SM), Maio (SM).Angoli: 1 a 4. Recupero: 1’ pt e 6’ st.