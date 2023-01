Rapina a mano armata a Sala Consilina: paura in centro

Attimi di terrore a Sala Consilina, in pieno centro, per una rapina a mano armata messo a segno in una gioielleria. È accaduto questa mattina, 7 gennaio 2023.

Rapina a mano armata: la dinamica

Stando alle prime ricostruzioni, il rapinatore, a volto coperto, è entrato nell’attività. A quel punto ha puntato una pistola alla schiena della gioielliera e poi con il calcio della pistola ha sfondato una delle vetrine prendendo alcuni collier in oro per poi darsi alla fuga. Ancora in via di quantificazione il bottino che sarebbe comunque ingente.

Le indagini

Sul luogo della rapina a mano armata I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Sala Consilina. I militari hanno avviato le indagini per provare ad individuare il malvivente.

Ascoltata la donna, ancora in stato di choc. Potrebbero risultare utili alle indagini anche le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza private presenti in zona.

Purtroppo, nonostante l’intensificazione dei controlli da parte dei carabinieri, si sono registrati diversi furti nel territorio di Sala Consilina e del Vallo di Diano ed ora anche la rapina a mano armata che turba ulteriormente la tranquillità dei residenti.