Ordine degli avvocati di Vallo al voto: sfida a due

Sarà una sfida a due alle elezioni dell’ordine degli avvocati di Vallo della Lucania. L’appuntamento elettorale è per il 19 gennaio dalle 10 alle 14 ed in prosecuzione il 20 gennaio dalle 9 alle 14. Due le liste in campo per l’elezione dei consiglieri e del presidente a chiusura del mandato dell’attuale presidente Domenico Lentini.

Ordine degli avvocati di Vallo: le liste

La competizione sarà tra la lista del Movimento Libera Avvocatura e la lista Insieme per l’Avvocatura. Alla guida della prima lista l’avvocato Michele Antonio Barbato con i colleghi Giuseppe Amorelli, Marcello D’Aiuto, Cecilia Del Forno, Angela Del Verme, Massimo Farro, Elena Anna Gerardo, Pierluigi Guglielmotti, Simona Mazzeo, Iolanda Molinaro, Rodolfo Punzo.

«Professionisti di diverse specializzazioni ma uniti dal comune intento di lavorare a tutela dell’Avvocatura del Foro di Vallo della Lucania di oggi e di domani». Così fanno sapere dal Movimento.

Alla guida della lista Insieme per l’Avvocatura l’avvocato Domenicantonio D’Alessandro insieme ai colleghi Gabriella Cioffi, Alessio della Torre, Erminia Lembo, Lucio Oricchio, Maria Felicita Rocco, Ubaldo Serra.

I programmi

Entrambe le liste hanno le idee ben chiare sul lavoro da svolgere. Il Movimento Libera Avvocatura propone un Consiglio dell’Ordine degli Avvocati composto da avvocati che sposano il progetto, una garanzia di ulteriore rappresentatività della volontà degli avvocati.

Con Insieme per l’Avvocatura anche l’Associazione giovani avvocati di Vallo che sostiene l’intera lista ed ha candidato un proprio iscritto, l’avvocato Ubaldo Serra consigliere nazionale Aiga, e membro del direttivo di sezione, da sempre impegnato nelle attività associative. «Insieme per crescere e far crescere il nostro Foro», ribadiscono dall’associazione.