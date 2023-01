Lo chef stellato Davide Marzullo nel Cilento per scoprire le eccellenze locali

Lo chef stellato Davide Marzullo ha scelto Paestum per qualche giorno di relax. È stata l’occasione per trascorre qualche giorno di riposo ma anche per conoscere le produzioni tipiche locali.

Chi è Davide Marzullo?

Davide Marzullo oggi è lo Chef di “Trattoria Contemporanea” a Lomazzo (CO). Un progetto innovativo e giovane (si pensi che l’età media dello Staff in Trattoria è 24 anni), in cui vengono proposti menù con ingredienti “poveri” ma lavorati con tecniche raffinate che rendono ogni piatto unico e prezioso.

Il suo percorso, nonostante la giovane età, lo ha portato a vincere numerosi premi e concorsi. Ciò fino al riconoscimento iconico per eccellenza della cucina, la stella Michelin ottenuta a novembre 2022.

La visita a Paestum

È stata Paestum la meta scelta dallo Chef, che ha trascorso qualche giorno di vacanza nel nostro territorio. Con lui la sua compagna di vita e di lavoro Elena Orizio (Pastry Chef di Trattoria Contemporanea) e il suo grande amico, nonché Sous Chef in Trattoria, Christian Malatacca e sua moglie.

E’ stata une breve sosta, durante la quale però hanno avuto modo di conoscere e ammirare posti incantevoli e realtà importanti del Cilento.

Hanno soggiornato presso il b&b “Dimora Iannelli”, punto di partenza ideale per visitare l’Area Archeologica di Paestum, per una passeggiata sul lungomare e per conoscere importanti realtà del territorio tra cui Tenuta Vannulo, Azienda Santomiele a Prignano , Ristorante Tre Olivi, Dispensa San Salvatore e l’artista ceramista Nicola Craba.

Durante la loro permanenza e l’assaggio delle eccellenze (soprattutto bufaline) non è mancata la voglia a Davide Marzullo e ai suoi compagni di viaggio di voler introdurre qualche nostra eccellenza gastronomica nella loro realtà. Magari a breve omaggeranno il Cilento nell’importante progetto di “Trattoria Contemporanea”.