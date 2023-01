Comune mette in vendita due immobili e avvia l’iter per la cessione di proprietà: ecco dove

A Roscigno il comune ha messo in vendita due immobili, attualmente di proprietà dell’ente e acquisibili da privati, che però non potranno essere utilizzati ad uso abitativo.

Ecco dove

Gli immobili si trovano in via Battisti e misurano rispettivamente 40 e 45 metri quadrati.

L’avvio dell’iter

Il responsabile dell’area tecnica del borgo cilentano, che conta circa ottocento abitanti, è stato incaricato, dalla giunta comunale guidata dal sindaco Pino Palmieri, di avviare l’iter per la cessione delle proprietà.

I prezzi, fissati inizialmente per 6480 euro per il locale più piccolo e 7200 euro per quello più grande, hanno già subito una riduzione del dieci per cento rispetto all’inizio della messa in vendita proprio per agevolare gli acquirenti.

Il prezzo attuale è dunque sceso, rispettivamente, a 5994 euro e 6660 euro.