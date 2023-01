Al via le manifestazioni per i 900 anni dalla fondazione di Castellabate

La riunione operativa con tutte le associazioni locali è convocata per il prossimo giovedì 12 gennaio alle ore 16:00 presso la Casa Comunale.

Un ricco programma di manifestazioni

Un ricco calendario di eventi e manifestazioni che si svolgeranno a Castellabate per tutto il prossimo anno, proprio per celebrare questo anniversario così importante.

Grazie alla collaborazione con le tante associazioni locali si darà vita ad eventi unici, i cui protagonisti indiscussi saranno la storia e le origini del popolo castellano, con tanto intrattenimento e appuntamenti culturali.

“Fervono i preparativi per la programmazione di questo anniversario unico e irripetibile. Tante sono le idee già in cantiere e l’incontro con le associazioni locali sarà cruciale per la definizione dell’intero calendario dei festeggiamenti per i 900 anni di Castellabate.

Gli eventi saranno fondamentali per tramandare alle nuove generazioni le nostre origini, la nostra storia affinché essi ne siano a loro volta detentori.

L’identità di ogni popolo risiede nella propria storia: un popolo senza identità non ha futuro” dichiara il sindaco Marco Rizzo.

“Le associazioni locali sono il cuore pulsante del nostro territorio ed è indispensabile coinvolgerle per poter riscontrare partecipazione collettiva.

Il 2023 scriverà una pagina nuova e indelebile non solo nella storia di Castellabate ma in quella di tutti noi” afferma il consigliere Clemente Migliorino.