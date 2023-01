Accadde oggi, notizie, avvenimenti, curiosità e Santo del giorno | Almanacco di oggi

Santi del 7 gennaio

San Raimondo de Penafort (Sacerdote)

San Luciano di Antiochia (Martire)

Santo Giuliano di Gozzano (Diacono)

San Canuto Lavard (Martire)

Sannto Ciro (Patriarca di Costantinopoli)

San Polieuto (Martire)

San Tillone (Monaco di Solignac)

Sant’Alderico di Le Mans

LoSignificato del nome Raimondo

Raimondo, deriva dall’antico tedesco Reinmund e significa “perspicace o divino difensore”.

Proverbio del giorno:

Gennaio secco, lo villan ricco.

Aforisma del giorno:

Non è importante il modo in cui in uomo muore, ma quello in cui vive: l’atto di morire non è importante, dura così poco. (Samuel Johnson)

Accadde Oggi:

1797 – Il Tricolore viene adottato per la prima volta: «Compagnoni fa mozione che si renda Universale lo Stendardo o Bandiera Cispadana di tre colori, Verde, Bianco e Rosso e che questi tre colori si usino anche nella Coccarda Cispadana, la quale debba portarsi da tutti. Viene decretato.» È uno stralcio del verbale approvato in una storica assemblea a Reggio Emilia, che riconobbe il Tricolore come bandiera ufficiale della Repubblica Cispadana cui furono chiamati ad aderire tutti gli altri popoli italiani.

2015 – Attentato alla sede di Charlie Hebdo Alle 11,30 di mercoledì 7 gennaio 2015, due uomini a volto coperto e armati di kalashnikov fanno irruzione nella sede del settimanale satirico Charlie Hebdo, in rue Nicolas-Appert a Parigi.

Sei nato oggi? Ecco le tue caratteristiche

La tua caratteristica più appariscente è l’irritabilità. In realtà la tua aggressività cela la paura di non essere accettato.

Questo atteggiamento ti procura non pochi problemi sia in amore che nel lavoro. E’ davvero un peccato perché le qualità per emergere in campo professionale e realizzarti nel settore affettivo, non ti mancano di certo. Cerca dunque di essere più paziente e conciliante con chi ti circonda e vedrai che riuscirai ad ottenere quel che desideri.

Celebrità nate in questo giorno:

1964 – Nicolas Cage Per l’anagrafe è Nicholas Kim Coppola, nipote del celebre regista Francis Ford, nelle cronache di Hollywood è una delle star più rinomate. Nato a Long Beach, in California.

1952 – Giuliano Ferrara : Una penna che divide le tifoserie della politica italiana, un personaggio mediatico e politico che anima i principali dibattiti televisivi. Nato a Roma.