Nuova sede nel Cilento per i Carabinieri del Parco: un importante presidio per la salvaguardia del territorio

I carabinieri del raggruppamento parchi avranno una sede a Laureana Cilento. Una iniziativa importante che garantirà l’attivazione di un presidio a salvaguardia del territorio. Il comune guidato dal sindaco Angelo Serra, infatti, ha deciso di concedere un immobile di proprietà dell’Ente.

Un presidio che gioverà a tutta la comunità

Nello specifico si tratta di un edificio sito in contrada Archi, a poca distanza dal confine con Agropoli e Perdifumo. Quest’ultimo, osservano da palazzo di città. «è situata in una posizione strategica, in un’area ad alta incidenza di incendi boschivi dolosi».

Pertanto l’attivazione di un comando dei carabinieri del Parco consentirebbe «di avere a disposizione un importante presidio per la salvaguardia e la tutela del territorio, a beneficio dell’intera comunità».

La richiesta arriva dal Parco Nazionale del Cilento, Diano e Alburni

È stato il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni a chiedere la concessione in comodato d’uso gratuito dell’immobile e lo stesso Ente si farà carico anche di eseguire i necessari interventi di sistemazione dei locali, in particolare di adeguamento funzionale e di efficientamento energetico.

Presto, dunque, anche il comune di Laureana Cilento avrà sul suo territorio un comando dei carabinieri del Parco; attualmente il più vicino è nel comune di Castellabate.