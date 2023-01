Bando aree interne: a Padula il primo incontro di presentazione

È un programma per domani, Sabato 7 Gennaio alle 17:00 presso la sede della Comunità Montana in località Vascella a Padula, il primo incontro di presentazione del bando per le aree interne del Vallo di Diano che ha una dotazione finanziaria di € 1.220.00 destinati al comprensorio del Vallo di Diano.

Una strategia avviata nell’ambito delle aree interne SNAI

Una opportunità attivata nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) destinata sia alle Micro, Piccole e Media imprese attive ed operanti con una unità operativa ricadente nelle aree interne del Vallo di Diano che persone fisiche interessate alla costituzione di una nuova impresa.

L’incontro

Dopo i saluti del Presidente della comunità Montana Vallo di Diano Francesco Cavallone e dell’Assessore Gaetano Spano si entrerà nel merito dell’avviso pubblico con interventi tecnici illustrativi inerenti alla partecipazione all’avviso e alla modalità di redazione del piano di impresa coordinati da Settimio Rienzo.