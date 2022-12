Fondi per le aree interne e infrastrutture sociali: i progetti dei centri del Golfo di Policastro

Pioggia di fondi per i comuni del Basso Cilento e del Golfo di Policastro. Diversi, infatti, i progetti ammessi a finanziamento per l’investimento PNRR in due ambiti diversi: «Strategia nazionale delle aree interne – Linea d’intervento» e «Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità».

Oltre 500 milioni di euro messi a disposizione su tutto il territorio nazionale per la costruzione o la rigenerazione di infrastrutture sociali e l’erogazione di servizi sociali e culturali. En plein dunque per i comuni del Golfo di Policastro che accompagnati da quelli dell’entroterra riesco a portare nelle proprie casse diversi milioni di euro.

Ecco i comuni ammessi a finanziamento

Nello specifico i Comuni di San Giovanni a Piro, Santa Marina, Vibonati e Sapri ottengono in totale quattro milioni di euro, un milione per ciascun Comune. Per quello d’Ispani l’importo finanziato è di 300 mila euro, lo stesso messo a disposizione per Celle di Bulgheria, Roccagloriosa, Rofrano, Torre Orsaia e Tortorella.

Diversi gli interventi previsti, dall’efficientamento energetico della casa comunale al potenziamento e completamento degli impianti sportivi presenti sul territorio, al completamento di locali comunali da destinare ad attività per l’inclusione sociale.

Tanta la soddisfazione espressa dai Sindaci che hanno potuto giovare di tali importanti finanziamenti, come sottolineato dal primo cittadino di Sapri Antonio Gentile e di Santa Marina Giovanni Fortunato.

Le dichiarazioni

«Un’altra grande soddisfazione per il nostro comune – ha commentato Fortunato- adesso che il finanziamento è stato approvato potremo finalmente realizzare una grande ed importante opera per il popolo. Inoltre, è prevista la copertura del campo polivalente che sarà usufruibile durante tutto l’anno e che è ubicato sempre in via Santa Croce, in prossimità della struttura. Continua il nostro impegno per costruire opere fruibili dai cittadini del nostro comune ma anche dai territori limitrofi, la realizzazione della “Città del Futuro” è sempre più vicina».

«Due belle notizie per la nostra città – dichiara invece Antonio Gentile- È stato finanziato per euro 999.740,01 l’intervento di risparmio ed efficientamento energetico della casa comunale per l’investimento PNRR Infrastrutture sociali e per euro 91.414,54 la realizzazione di una isola ecologica sul nostro porto a valere sulla misura FEAMP Regione Campania. Continuiamo a lavorare per una città più bella e moderna».