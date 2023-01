Un album di figurine per promuovere il territorio: Comune promuove l’iniziativa

Promuovere il territorio, in particolare le realtà sportive della zona, attraverso un album delle figurine, è lo scopo dell’Amministrazione Comunale di Altavilla Silentina, retta dal sindaco Franco Cembalo, che ha accolto con entusiasmo la proposta della società che ha realizzato l’album, patrocinando l’iniziativa.

L’album di figurine

Numerose le società sportive e le associazioni altavillesi che hanno aderito al progetto. Gli album sono in vendita, da oggi, presso le edicole di Altavilla Silentina.

Il progetto è stato seguito, in particolare, dalla consigliera comunale con delega allo sport, Antonietta Di Verniere, che ha coordinato gli eventi sportivi della zona e tutti gli appuntamenti come gli incontri con i fotografi per realizzare gli scatti poi trasformati in figurine.

L’invito

“Correte in edicola per scoprire tutti i partecipanti”, questo l’invito ai cittadini giunto dalla casa comunale. I referenti delle associazioni aderenti hanno ricevuto, sempre questa mattina, gli album da dare in omaggio a tutti gli under 13. S

coprire il volto delle personalità sportive o attive nel territorio attraverso un passatempo sempre in voga come quello dell’album delle figurine è stata una trovata tanto apprezzata da tutti i cittadini.