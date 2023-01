Museo Archeologico di Eboli aperto anche nel giorno dell’Epifania

Visite guidate ed ingresso gratuito. Il Museo Archeologico Nazionale di Eboli nel giorno dell’Epifania sarà aperto e consentirà gratuitamente visite a singoli e gruppi.

Museo archeologico: le iniziative

“Lo sapevate che dietro la figura della nostra befana ci sono due divinità romane?

Stiamo parlando di Strenia, dea sabina della fortuna e della prosperità, e Diana, signora delle selve e degli animali e dea lunare. In onore di Strenia, nei primi giorni di gennaio, era usanza scambiarsi ramoscelli di alloro e di ulivo insieme a fichi e mele, con l’augurio che l’anno in arrivo potesse essere dolce come quei frutti. Nello stesso periodo era credenza che la dea Diana, accompagnata dalle ninfe, di notte sorvolasse i campi per renderli fertili e che il suo volo terminasse proprio la notte del 6gennaio. Ed è così che la figura di Diana che volava nei cieli e i regali della dea Strenia, hanno dato vita alla nostra tradizione dell’anziana signora che la notte dell’epifania porta doni a cavallo di una scopa”. Lo ricordano dal museo archeologico, annunciando l’iniziativa.

Un’occasione per vedere un patrimonio storico culturale da fare invidia ai grandi centri italiani della cultura ed una location suggestiva che conserva beni archeologici di elevata importanza.