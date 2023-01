Moda sposa 2023: consigli utili

Il matrimonio – la condivisione della felicità

Cambiano le generazioni, le mode, lo stile di vita, ma l’organizzazione del nostro matrimonio è sempre un momento speciale.

Forse non sarà, alla prova dei fatti, il giorno più bello della nostra vita, ma quello del matrimonio è sicuramente uno tra i più importanti. È il giorno in cui mostriamo la nostra determinazione a intraprendere un progetto di lungo periodo e in cui formalizziamo una scelta di vita. Sposarsi è legarsi alla persona che amiamo e stimiamo, è la condivisione della nostra felicità con parenti e amici, ma, soprattutto, un regalo alle persone che ci stanno intorno e che ci vogliono bene.

10 consigli per l’organizzazione



Consigli? Se ne trovano ovunque in un settore sempre più attivo e professionale. Qui ci limitiamo a suggerimenti di buon senso, adatti a un matrimonio semplice ed elegante.

Il primo consiglio è…calma. Non farsi prendere dall’ansia e frenare da subito proposte non richieste.

Decidere autonomamente lo stile del nostro matrimonio. Pochi invitati? Tanti? Parenti fino all’ottavo grado oppure solo la famiglia più stretta? Fate la scelta e siate coerenti.

Dress code: vorrei dire che non è necessario, ma, visti alcuni matrimoni, non è così scontato. Il consiglio è non imporne uno troppo impegnativo.

Pranzo, cena o rinfresco veloce? Sono scelte molto personali, ma ricordate che non è molto elegante far spostare la vecchia zia che abita a 600km di distanza e liquidarla con un brindisi.

Ricevimento all’aperto o al chiuso? Dipende dalla stagione e dal posto. Sempre meglio cautelarsi con una struttura in grado di gestire una pioggia improvvisa.

Damigelle o no? Personalmente eviterei. Se ci sono dei bambini, può essere simpatico coinvolgerli al momento dell’ingresso della sposa.

Affittare una macchina o utilizzare la propria? Siate semplici, usate la vostra o quella di un amico, evitando auto d’epoca o berline di lusso. L’importante è arrivare in orario. Al contrario di quello che ritengono in molti, il ritardo non è un segno di distinzione!

Musica: durante il pranzo o la cena un sottofondo non invasivo è gradevole. Evitiamo il quartetto d’archi, riservando la musica dal vivo al momento del ballo. Obbligatori quei brani che spingono sulla pista anche l’amico più timido.

Bouquet: sempre belli i fiori di campo, i classici mughetti, le rose a riprendere i dettagli colorati dell’abito. Il lancio? Anche no, molto meglio donare il bouquet alla nonna o alla mamma, che sapranno apprezzarlo.

Se il nostro bellissimo abito ci limita nei movimenti, oppure ha uno strascico troppo lungo, il consiglio è di prevedere un cambio di outfit, che ci permetta di goderci sia il giro tra i tavoli, sia il valzer con il papà e il ballo con il neomarito.

Pernottamento: sicuramente una suite nella struttura del ricevimento è la soluzione più comoda, ma spero che abbiate organizzato una partenza immediata per il viaggio di nozze. Dormirete in aereo!

Abito – le tendenze 2023



E ora passiamo alla scelta del vestito, che alla fine è la decisione che più vi impegnerà.

Approfondendo le tendenze 2023, l’ultima tendenza riporta al total white, sebbene sia consentito qualche dettaglio di colore e il bianco sia articolato nelle sue molte sfumature. La sposa 2023 deve essere subito individuata e ammirata.

Continua a dominare il lungo, ma ci sono anche interessanti soluzioni midi o mini. Si gioca ancora con le scollature, meno pronunciate di quanto visto negli ultimi anni, ma sempre scelte per evidenziare il décolleté attraverso tagli, ricami, scolli e drappeggi studiati per enfatizzare la femminilità. Per la chiesa sono molte le soluzioni minimizzanti con stole o pizzi.

I corpetti perdono stecche e i bustini sono meno stretti, guadagnando in semplicità e comodità, mentre le gonne si gonfiano. Lo strascico è contenuto e i tessuti sono pensati per esaltare il lato romantico dell’evento.



Abito a sposa – come scegliere quello giusto

Al di là delle mode, la cosa più importante è scegliere l’abito in base alle nostre forme e ai nostri colori. Deve valorizzarci e noi dobbiamo indossarlo sentendoci a nostro agio, sicure e affascinanti. Si può decidere di utilizzare vestiti di haute couture, ricorrere a un atelier da sposa, alla nostra sarta di fiducia, acquistarlo pret-a-porter, oppure utilizzare un abito non espressamente da matrimonio.

Il nostro approfondimento si rivolge alle spose che desiderano un modello esclusivo e personalizzato. Fondamentale, in questi casi, è rivolgersi a un atelier professionale e di grande esperienza, con persone in grado di consigliarci e guidarci alla scelta migliore. Un atelier particolarmente attento è Magnani Sposa, che ha soluzioni su misura per lo sposo e la sposa.

I modelli proposti vanno dal sinuoso a sirena, al romantico in pizzo, a modelli principessa, oppure con linee dritte e lisce da Dea greca.

La stessa cura nella personalizzazione avviene con i vestiti per lo sposo, creati da designer esperti e realizzati su misura dalle sarte dell’atelier.

I tessuti sono di altissima qualità. Gli abiti da sposa saranno impalpabili, decorati, in pizzo, seta… una scelta vastissima, con il comune denominatore di eleganza e praticità. I materiali selezionati sono ecosostenibili, testimoniando così l’attenzione dell’atelier Magnani all’ambiente, utilizzando materiali da fonti rinnovabili, come seta, cotone, lino e canapa, o di riciclo.

Concludendo

Come sempre, ci sono soluzioni per tutti i gusti, ma l’aspetto comune del trend 2023, ampiamente ripreso anche dall’Atelier Magnani, è di prediligere l’eleganza semplice e virginale ai modelli e colori shock.

Un capitolo a parte merita il tema delle linee comode e delle taglie forti. Bisogna superare il paradigma che il vestito da sposa preferito possa adattarsi solo a forme filiformi. Ci sono moltissimi modelli studiati per fisici più morbidi e corporature più robuste. Il giusto atelier è quello che sa valorizzarne la bellezza, studiando le misure e gli equilibri per creare soluzioni perfette e in grado di valorizzare la nostra generosità di forme.

A questo punto, a tutte voi spose del 2023 non resta che godervi questo splendido momento. Niente crisi di nervi o desideri di annullare tutto: il matrimonio è un momento importante e, ricordate, un’occasione per condividere la nostra felicità!