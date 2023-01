Avere le unghie sane e forti, ecco degli eccezionali metodi fai da te

Le unghie sono una parte importante del nostro corpo, e mantenerle in ottimo stato, sane e forti è essenziale per avere un aspetto curato. Le unghie fragili e deboli possono essere un segno di carenza di vitamine e minerali, mentre le unghie gialle possono indicare problemi di salute più gravi. Fortunatamente, ci sono alcuni semplici passaggi che puoi seguire per mantenere le tue unghie nella migliore forma possibile. In questo articolo, ti fornirò consigli pratici su come prenderti cura delle tue unghie, così da poterle mantenere sane, forti e belle.

Metodi per curare le unghie

Le unghie possono subire danni se non ci prendiamo cura di loro. Quindi, è importante conoscere i metodi giusti. Un modo semplice per prendersi cura delle unghie è quello di applicare un olio nutriente o smalto rinforzante sulla superficie delle unghie. Questi prodotti contengono ingredienti come vitamine e minerali che aiutano a mantenere le unghie forti e sane. Oltre a questo, puoi anche applicare una crema idratante sulle unghie per evitare che si spezzino facilmente.

Inoltre, è importante usare gli strumenti giusti per la manicure. Utilizzare forbici smussate o limette invece di tagliarle con le mani può aiutare a mantenere le unghie belle e forti. Quando applichi gli strumenti sulla superficie delle unghie, assicurati di non essere troppo aggressivo o di esercitare pressione eccessiva su di esse. Infine, è importante pulire accuratamente i prodotti utilizzati per la manicure e disinfettarli prima e dopo l’uso per evitare infezioni batteriche.

Nutrire le unghie con il collagene

Una buona idea per mantenere le unghie sane e forti è quella di nutrirle con prodotti contenenti collagene. Il collagene è una proteina che aiuta a rafforzare e ammorbidire la struttura delle unghie, rendendole più resistenti alle rotture e all’usura. Puoi trovare prodotti contenenti collagene nella maggior parte dei negozi di bellezza o farmacie. Tieni presente che devono essere applicati secondo le istruzioni riportate sull’etichetta del prodotto.

Nutrire le unghie attraverso l’alimentazione

Nel caso in cui tu non desiderassi usare prodotti contenenti collagene, puoi anche nutrire le tue unghie attraverso l’alimentazione. Assicurati di mangiare alimenti ricchi di vitamine A, C ed E, in quanto queste sostanze nutritive sono essenziali per la salute delle tue unghie. Inoltre, alcuni alimenti come uova, noci, avocado, salmone e verdure a foglia verde contengono acido folico, che aumenta la resistenza delle unghie alle rotture.

Non tagliare troppo le unghie

Un altro consiglio utile da seguire quando si tratta di prendersene cura è quello di non tagliare troppo le unghie. Tagliarle troppo potrebbe renderle più fragili e più propense alla rottura o all’usura prematura. Inoltre, tagliarle troppo potrebbe causare dolore o arrossamento intorno alle cuticole che può portare ad infezioni cutanee. Quindi, assicurati sempre di tagliarle solo dove necessario e senza esagerare con lo smontaggio della pelle intorno alle cuticole.

Non mangiare le unghie

Mangi le tue unghie? Se lo fai spesso, dovresti smettere immediatamente poiché questo comportamento può danneggiarle gravemente. Quando mordiamo le nostre unghie non solo possiamo causare danni alla loro struttura ma possiamo anche contrarre infezioni batteriche o fungine che possono compromettere la salute delle nostre mani in generale. La migliore soluzione è quella di eliminare quest’abitudine indesiderata per prevenire eventuali problemi futuri associati alle condizioni delle tue unghie.

Usare gli accessori giusti

Oltre ad alimentarsi correttamente, fare manicure regolari e applicare oli nutrienti alle proprie unghie, è anche importante usare gli accessori giusti.

Mantenere le unghie sane e forti è importantissimo. Con la giusta attenzione, cura e prodotti, le tue unghie saranno sempre pronte per un’occasione speciale o semplicemente per mostrare il tuo stile personale. Usando i consigli in questo articolo, puoi prenderti cura delle tue unghie e sentirti più bella, più sicura di te stessa e orgogliosa del tuo aspetto.