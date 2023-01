Emergenza Salernitana: le probabili formazioni della gara di oggi con il Milan

Dopo la rifinitura di rito tempo di probabili formazioni per la Salernitana opposta in Serie A, nella mattinata di oggi, al Milan di Pioli. Allo stadio “Arechi”, infatti, i granata tornano in campo attesi, alle ore 12:30, dall’intreccio con i rossoneri. La gara valevole per la sedicesima giornata di Serie A sarà diretta da Francesco Fourneau di Roma 1.

Le probabili formazioni di Salernitana-Milan

Queste le probabili della sfida odierna tra Salernitana e Milan

SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Lovato, Daniliuc, Fazio; Sambia, Coulibaly, Bohinen, Vilhena, Bradaric; Dia, Piatek. Allenatore: Nicola.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer, Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao, Giroud. Allenatore: Pioli.

I convocati granata

Al termine della seduta di rifinitura il mister Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma tra Salernitana e Milan.

PORTIERI: De Matteis, Fiorillo, Ochoa;

DIFENSORI: Bradaric, Bronn, Daniliuc, Fazio, Lovato, Motoc, Pirola, Sambia;

CENTROCAMPISTI: Bohinen, Capezzi, Coulibaly L., Kastanos, Iervolino, Radovanovic, Vilhena;

ATTACCANTI: Bonazzoli, Botheim, Dia, Piatek, Valencia.

Le parole di Davide Nicola

“Durante questa lunga sosta abbiamo lavorato intensamente, adesso c’è curiosità e voglia di rimetterci all’opera. Domani affrontiamo la squadra campione d’Italia in carica, ci siamo preparati al meglio con pazienza e perseveranza. Il Milan si affronta pareggiando la capacità di tenere testa da un punto di vista atletico, di organizzazione e palleggio. Ogni squadra cerca di fare il proprio gioco, dobbiamo provare a fare la nostra partita limitando i loro punti di forza. Hanno grandi individualità, grande capacità di palleggio e sanno ripartire molto bene. Dovremo essere organizzati e presenti, occupare bene gli spazi e gestire bene la palla per cercare le giocate che abbiamo provato e pensiamo possano metterli in difficoltà”.

I precedenti del match

Sarà il settimo confronto in massima serie tra Salernitana e Milan quello in programma mercoledì alle 12:30 allo “Stadio Arechi”. La Salernitana ha vinto solo una delle sei sfide contro il Milan in Serie A (1N, 4P): 4-3 il 6 giugno 1948, nell’unica occasione in cui ha realizzato più di due reti in un incontro nel massimo campionato contro i rossoneri.

Lo stato di forma delle due squadre

La Salernitana ha vinto tre delle ultime sei gare casalinghe di campionato (2N, 1P), tanti successi quanti nelle precedenti 20 partite all’Arechi dal suo ritorno nella massima serie. Il Milan ha ottenuto sei successi nelle ultime otto partite di Serie A, tuttavia le due gare nel periodo che non ha vinto sono proprio le ultime due giocate in trasferta (1N, 1P); l’ultima volta in cui i rossoneri non hanno trovato i tre punti in più incontri esterni di fila nella competizione è stata nell’aprile 2019 (4).

Pillole sulla gara

Boulaye Dia è il giocatore che ha segnato più gol negli ultimi 15 minuti di gioco in questo campionato (tre), oltre a essere uno dei

quattro, con Beto, Luis Alberto e Hirving Lozano, ad aver trovato tre reti da subentrato nella Serie A 2022/23. Federico Bonazzoli, attualmente a quota 11 reti con la maglia dei campani, potrebbe eguagliare Marco Di Vaio come miglior marcatore nella storia della Salernitana in Serie A, con 12 marcature. Guillermo Ochoa ha disputato 11 partite ai Mondiali, nessun portiere del Messico ha mai fatto meglio nella storia della Coppa del Mondo (al pari di Antonio Carbajal). Inoltre può diventare il primo portiere del Nord-Centro America a giocare in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95 in avanti).