Oroscopo Paolo Fox del 5 gennaio, anno fortunato per i nati sotto il segno della Vergine, ecco perchè

L’anno è iniziato da poco, ma Paolo Fox è già in grado di tracciare gli aspetti dei segni più fortunati e quelli meno fortunati. Ad esempio, tra quelli fortunati, ci sono i nati sotto il segno della Vergine che avranno sorprese e soddisfazioni in campo amoroso. Ecco tutti i segni

Ariete:

Ritengo che in questi ultimi tempi tu stia cercando di mettere a posto diverse questioni e situazione sospese da tempo. Questo è l’atteggiamento giusto per costruirti il futuro che desideri e se senti un po’ di stanchezza stai tranquillo è normale.

Toro:

E’ un periodo in cui potresti dare degli ultimatum, se una persona ha promesso di portare a termine qualcosa e ancora non l’ha fatto senti il bisogno di fargli capire che non deve prenderti in giro e rispettare gli impegni presi.

Gemelli:

Inutile nascondere la fatica che stai provando ormai da diversi mesi, inutile nascondere il malumore per il comportamento di alcune persone che ritenevi amiche. Tira fuori i tuoi sentimenti e vedrai che ti sentirai meglio.

Cancro:

L’ Oroscopo Paolo Fox indica che oggi e domani saranno giornate di recupero. Il consiglio per le coppie che hanno vissuto una battuta d’arresto o hanno avuto qualche problema di ritagliarsi un po’ di tempo per loro.

Leone:

L’oroscopo Paolo Fox segnala che in questo fine settimana sarai molto polemico. Questa tensione potrebbe rivelarsi in tutti i rapporti personali. Ovviamente il tuo atteggiamento non fa bene né a te né a chi ti sta intorno.

Vergine:

Il 2022 ha lasciato un po’ di amaro in bocca e forse anche qualche malinconia. Fortunatamente il nuovo anno è iniziato e sta entrando pian piano nel vivo e stai sicuro che ti porterà tutte le soddisfazioni che meriti.

Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia:

L’oroscopo Paolo Fox specifica che questo fine settimana invita a recuperare emozioni. Se per un qualsiasi motivo ti sei trattenuto nei giorni scorsi, è giunto il momento di lasciarsi andare.

Scorpione:

C’è una certa incertezza sentimentale che provoca disturbi. Le coppie formate da tempo potrebbero aver avuto qualche discussione per quanto concerne i progetti futuri, chi invece ha trovato un partner da poco potrebbe essere attanagliato da qualche dubbio. La risposta in qualsiasi caso è nel vostro cuore.

Sagittario:

Ad una persone del tuo segno non si può chiedere di chiudersi tra quattro mura e allora sfrutta questa domenica per uscire, rivedere persone che non vedi da tempo e provare nuove emozioni ed esperienze.

Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno:

L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che in questo fine settimana c’è una crescita positiva. Penso che questo possa essere l’anno della svolta sia dal punto di vista professionale che personale.

Acquario:

In vista di una domenica un po’ confusa e piuttosto faticosa in questo sabato sarebbe il caso di rifiatare e recuperare energie fisiche e mentali.

Pesci

In questo fine settimane l’amore conta più di tutto e bisogna viverlo al meglio. Sorprendi il tuo partner e ritagliatevi un po’ di tempo per voi.